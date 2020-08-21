Появилось видео с моментом подрыва российского генерал-майора Вячеслава Гладких, погибшего 18 августа в окрестностях Дейр-эз-Зора в Сирии. Видео есть в распоряжении «Новой газеты».

На видео можно заметить окрестности пустыни, военную технику, несколько человек в военной амуниции с оружием, которые проходят мимо боевой машины. Спустя некоторое время раздается взрыв и в воздух поднимается черный дым.

Напомним, российский старший военный советник в звании генерал-майора погиб 18 августа при взрыве самодельного взрывного устройства. Источники «Новой» тогда подтвердили, что имя погибшего — Вячеслав Гладких. Он был направлен в спецкомандировку на Ближний Восток из Улан-Удэ, где занимал должность замкомандующего 36-й общевойсковой армией. Звание генерал-майора ему присвоили в 2016 году.

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При взрыве в Сирии еще двое военнослужащих получили ранения, министерство не сообщило об их состоянии. Погибшего военного представят к награде посмертно.

Гладких — слева. Фото с сайта администрации Тоцкого района Оренбургской области

По официальной версии, российская автоколонна возвращалась после гуманитарной акции. Впрочем, развернутый в Сирии Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике, который ежедневно распространяет сводки о гуманитарных акциях, не сообщал об их применении в провинции Дейр-эз-Зор ни 17, ни 18 августа, ни несколькими днями ранее.

Это уже третий генерал российской армии, который погиб в Сирии после того, как Россия в сентябре 2015-го года перебросила туда авиаэскадрилии ВКС России, а также подразделения боевого охранения и обеспечения вылетов штурмовиков, бомбардировщиков и вертолетов: 6 марта 2018 года в Сирии погиб генерал-майор Владимир Еремеев, в сентябре 2017 года — генерал-лейтенант Валерий Асапов.