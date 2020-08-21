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Алексей Навальный в коме. Омские врачи исключили отравление, но лишь спустя сутки разрешили семье вывезти его в Германию

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№ 90 от 21 августа 2020

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В Ярославле в жилом доме после взрыва газа обрушились два этажа. Один человек погиб

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В результате взрыва газа в десятиэтажном доме на улице Батова в Ярославле обрушились обрушились элементы здания с третьего по пятый этаж. Погибла женщина, четверо человек пострадали, пишут РИА Новости со ссылкой в пресс-службе МЧС

Под завалами могут находиться люди, из здания эвакуируют жильцов, в том числе и через окна с помощью подъемника, пишет NGS55. Всего из разрушенного дома эвакуировали более 60 человек, сообщило правительство области. На месте работают пожарные и спасатели.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, газ взорвался в квартире на четвертом этаже. Всего в доме находятся 199 квартир. 

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Теги:
ярославль, nt

Омские врачи разрешили перевезти Навального в немецкую клинику

Общество5 084

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Омские врачи разрешили перевезти впавшего в кому политика Алексея Навального в немецкую клинику. Об этом сообщает «Город55».

«Состояние пациента стабильное, и имея запрос родственников разрешить транспортировку куда-то, мы на этот момент приняли решение, что не возражаем против его перевода в другой стационар, который укажут нам родственники», — заявил заместитель главного врача омской больницы Анатолий Калинченко.

Он также сообщил, что медики окончательно исключили отравление: по его словам, в крови и других биологических материалах Навального следов ядовитого вещества, о котором ранее сообщали правоохранители, не было обнаружено.

«Врачи санавиации из Германии провели с нами консилиум. Они полностью остались удовлетворены всем лечением. Согласились с нашим диагнозом. Бригада посчитала что пациент транспортабелен. Они дали гарантии, что довезут его в Берлин живым», — отметил он, добавив, что сейчас мозг политика находится в стабильном состоянии.

Документы на транспортировку были готовы с самого утра, сообщает пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Напомним, сначала омские врачи отказывались давать разрешение на транспортировку политика в Германию из-за его нестабильного состояния. Накануне Навальный впал в кому и сейчас находится на искусственной вентиляции легких.

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Теги:
sn, омск, отравление, навальный
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