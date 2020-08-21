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Алексей Навальный в коме. Омские врачи отвергают его отравление, жена требует у Путина разрешить вывоз мужа в Германию
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№ 90 от 21 августа 2020Читать номер
Омские врачи разрешили перевезти Навального в немецкую клинику
Омские врачи разрешили перевезти впавшего в кому политика Алексея Навального в немецкую клинику. Об этом сообщает «Город55».
«Состояние пациента стабильное, и имея запрос родственников разрешить транспортировку куда-то, мы на этот момент приняли решение, что не возражаем против его перевода в другой стационар, который укажут нам родственники», — заявил заместитель главного врача омской больницы Анатолий Калинченко.
Он также сообщил, что медики окончательно исключили отравление: по его словам, в крови и других биологических материалах Навального следов ядовитого вещества, о котором ранее сообщали правоохранители, не было обнаружено.
«Врачи санавиации из Германии провели с нами консилиум. Они полностью остались удовлетворены всем лечением. Согласились с нашим диагнозом. Бригада посчитала что пациент транспортабелен. Они дали гарантии, что довезут его в Берлин живым», — отметил он, добавив, что сейчас мозг политика находится в стабильном состоянии.
Документы на транспортировку были готовы с самого утра, сообщает пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. Напомним, сначала омские врачи отказывались давать разрешение на транспортировку политика в Германию из-за его нестабильного состояния. Накануне Навальный впал в кому и сейчас находится на искусственной вентиляции легких.
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