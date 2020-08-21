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Алексей Навальный в коме. Омские врачи отвергают его отравление, жена требует у Путина разрешить вывоз мужа в Германию

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№ 90 от 21 августа 2020

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На Красной площади задержали актрис Яну Троянову и Ирину Вилкову с плакатом в поддержку Навального 

Общество404

Александра НовиковаКорреспондент

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Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве актрис Яну Троянову и Ирину Вилкову, которые встали в одиночный пикет на Красной площади в поддержку Алексея Навального. Об этом «Новой газете» сообщила сама Троянова.

«Мы встали с пикетами поддержать Алексея Навального, это вопрос жизни и смерти. Нас задержали, мы сейчас в ОВД «Китай-город», — рассказала она.

Молодые женщины вышли в центр Москвы с плакатом, на котором было написано: «Путин, отпусти Навального».

Троянова добавила, что Ирина Вилкова находится на последнем месяце беременности, а пока правоохранители везли женщин в ОВД, у нее отошли воды и начались схватки. Прямо в отделение сейчас едет скорая помощь, полицейские пообещали отпустить Вилкову после составления протокола об административном правонарушении.

Одиночные пикеты с требованием разрешить родственникам Навального перевезти его в зарубежную клинику также прошли сегодня в Омске, Новосибирске и других городах. Напомним, политик накануне впал в кому и сейчас находится на искусственной вентиляции легких: сторонники уверены, что его отравили. Родные хотят отправить оппозиционера на лечение в немецкую клинику Шарите, однако местные врачи утверждают, что перелет для него может быть опасен, и не дают разрешения на транспортировку.

Теги:
sn, навальный, задержания, москва

Врачи решили оставить Навального в омской больнице до «стабилизации состояния»

Общество2 015

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Консилиум врачей принял решение оставить Алексея Навального в омской больнице до стабилизации его состояния. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил главный врач БМСП №1 Александр Мураховский.

По его словам, такое решение было принято после консультаций с коллегами из Германии, которые приехали для транспортировки политика в одну из немецких клиник.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, которая также сейчас находится в Омске, утверждает обратное: «Это грубая ложь. Немецкие врачи — профессиональные реаниматологи — осмотрев Алексея Навального, пришли к выводу о том, что он транспортабелен и оборудование их самолета позволяет безопасно немедленно перевезти его в Берлин в университетскую клинику Шарите в соответствии с желанием Юлии Навальной», — сообщила она в своем твиттере.

Стоит отметить, что немецким специалистам не дали пообщаться ни с женой, ни с соратниками Навального. Врачей из-за рубежа сопровождали неизвестные, которые вывели их больницы через запасной выход, а позже оттеснили Ярмыш и директора Фонда борьбы с коррупцией от автомобиля медиков.

В омскую больницу Навальный попал накануне: ему стало плохо в самолете Москва — Томск, из-за этого лайнер совершил экстренную посадку. Он впал в кому и сейчас находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Сторонники политика уверены, что его отравили, а главный врач омской больницы утверждает, что у политика резко упал сахар и нарушился обмен веществ. Родственники и друзья Навального считают, что его не хотят отправлять в европейскую клинику сейчас, потому что дожидаются исчезновения следов яда. Немецкий самолет со специальным оборудованием уже ждет оппозиционера в аэропорту Омска.

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Теги:
sn, омск, отравление, навальный
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