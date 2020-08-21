На Красной площади задержали актрис Яну Троянову и Ирину Вилкову с плакатом в поддержку Навального 

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве актрис Яну Троянову и Ирину Вилкову, которые встали в одиночный пикет на Красной площади в поддержку Алексея Навального. Об этом «Новой газете» сообщила сама Троянова.

«Мы встали с пикетами поддержать Алексея Навального, это вопрос жизни и смерти. Нас задержали, мы сейчас в ОВД «Китай-город», — рассказала она.

Молодые женщины вышли в центр Москвы с плакатом, на котором было написано: «Путин, отпусти Навального».

Троянова добавила, что Ирина Вилкова находится на последнем месяце беременности, а пока правоохранители везли женщин в ОВД, у нее отошли воды и начались схватки. Прямо в отделение сейчас едет скорая помощь, полицейские пообещали отпустить Вилкову после составления протокола об административном правонарушении.

Одиночные пикеты с требованием разрешить родственникам Навального перевезти его в зарубежную клинику также прошли сегодня в Омске, Новосибирске и других городах. Напомним, политик накануне впал в кому и сейчас находится на искусственной вентиляции легких: сторонники уверены, что его отравили. Родные хотят отправить оппозиционера на лечение в немецкую клинику Шарите, однако местные врачи утверждают, что перелет для него может быть опасен, и не дают разрешения на транспортировку.