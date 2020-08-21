Врачи решили оставить Навального в омской больнице до «стабилизации состояния»

Консилиум врачей принял решение оставить Алексея Навального в омской больнице до стабилизации его состояния. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил главный врач БМСП №1 Александр Мураховский.

По его словам, такое решение было принято после консультаций с коллегами из Германии, которые приехали для транспортировки политика в одну из немецких клиник.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, которая также сейчас находится в Омске, утверждает обратное: «Это грубая ложь. Немецкие врачи — профессиональные реаниматологи — осмотрев Алексея Навального, пришли к выводу о том, что он транспортабелен и оборудование их самолета позволяет безопасно немедленно перевезти его в Берлин в университетскую клинику Шарите в соответствии с желанием Юлии Навальной», — сообщила она в своем твиттере.

Стоит отметить, что немецким специалистам не дали пообщаться ни с женой, ни с соратниками Навального. Врачей из-за рубежа сопровождали неизвестные, которые вывели их больницы через запасной выход, а позже оттеснили Ярмыш и директора Фонда борьбы с коррупцией от автомобиля медиков.

В омскую больницу Навальный попал накануне: ему стало плохо в самолете Москва — Томск, из-за этого лайнер совершил экстренную посадку. Он впал в кому и сейчас находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Сторонники политика уверены, что его отравили, а главный врач омской больницы утверждает, что у политика резко упал сахар и нарушился обмен веществ. Родственники и друзья Навального считают, что его не хотят отправлять в европейскую клинику сейчас, потому что дожидаются исчезновения следов яда. Немецкий самолет со специальным оборудованием уже ждет оппозиционера в аэропорту Омска.