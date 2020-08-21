Глава Башкирии назвал крайний срок для компромисса по Куштау. Если его не будет — шихан не разработают

Глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с журналистами назвал 4 сентября последним сроком, когда власти, представители «Башкирской содовой компании» и защитники шихана Куштау должны прийти к компромиссу насчет судьбы горы. Если его достичь не удастся, республика подаст документы на придание шихану охранного статуса.

Хабиров также заявил, что владельцы «БСК» пока не ответили на его предложение о выкупе у них контрольного пакета акций предприятия.

Ранее Хабиров говорил, что государство готовит акционерам «БСК» предложение по выкупу предприятия. «Мы, как местные люди, как люди понимающие, что здесь происходит, будем управлять предприятием», — заявил он.

К разработке шихана Куштау «БСК» приступила в начале августа. Предприятие намерено полностью срыть гору ради добычи известняка. На защиту шихана встали тысячи жителей Башкирии: они подчеркивают, что гора является священной для башкирского народа. Против уничтожения горы выступают также ученые, отмечая, что возраст шихана — около 300 млн лет, и что на ней живут около 60 видов краснокнижных животных и растений.

Во время противостояний с силовиками и ЧОП были задержаны более 70 активистов. Они объявили бессрочную голодовку.