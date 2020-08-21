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№ 90 от 21 августа 2020Читать номер
В Тюмени участника шествия в поддержку Хабаровска оштрафовали на 20 тысяч рублей
«Новая на Урале» Новая газета
Центральный районный суд Тюмени назначил участнику акции в поддержку хабаровчан Роману Рубченко штраф в размере 20 тысяч рублей. Суд признал его виновным в нарушении правил проведения публичных мероприятий (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).
Шествие в поддержку жителей Хабаровска прошло в Тюмени 8 августа. Участники акции собрались на площади Конституции и прошли шествием до моста Влюбленных. Всего, по оценкам участников и опрошенных корреспондентом «Новой» сотрудников полиции, в мероприятии участвовало около 30 человек.
Участники несли в руках плакаты и скандировали лозунги «Тюмень, просыпайся!» и «Хабаровск, мы с тобой!».
После шествия полицейские задержали Артема Бондаренко и Романа Рубченко. Молодые люди рассказали, что оперативники вели себя по-хамски: ругались матом, обращались на «ты», угрожали проблемами с учебой и работой, а также заставили их разблокировать телефоны и фотографировали переписки. Спустя четыре часа молодых людей отпустили без протоколов.
Позже Бондаренко обвинили в участии в несогласованной акции, а Рубченко – в ее организации. По словам последнего, сотрудники полиции подозревают его в организации еще одного мероприятия в поддержку Хабаровска, прошедшего в Тюмени 15 августа. Однако молодой человек утверждает, что не имеет к этой акции никакого отношения и даже не присутствовал на ней.
Напомним, протесты в Хабаровском крае начались после ареста экс-губернатора края Сергея Фургала. Бывший глава региона обвиняется в организации убийств предпринимателей в середине 2000-х годов. Сейчас он находится под арестом в СИЗО «Лефортово». Акции солидарности с протестующими проходят каждую субботу в разных городах России.
Никита Кифорук — для «Новой», Тюмень