Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

Алексей Навальный в коме. Омские врачи отвергают его отравление, жена требует у Путина разрешить вывоз мужа в Германию

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 90 от 21 августа 2020

Читать номер

В Тюмени участника шествия в поддержку Хабаровска оштрафовали на 20 тысяч рублей

Общество6

«Новая на Урале» Новая газета

6
 

Центральный районный суд Тюмени назначил участнику акции в поддержку хабаровчан Роману Рубченко штраф в размере 20 тысяч рублей. Суд признал его виновным в нарушении правил проведения публичных мероприятий (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).

Шествие в поддержку жителей Хабаровска прошло в Тюмени 8 августа. Участники акции собрались на площади Конституции и прошли шествием до моста Влюбленных. Всего, по оценкам участников и опрошенных корреспондентом «Новой» сотрудников полиции, в мероприятии участвовало около 30 человек.

Участники несли в руках плакаты и скандировали лозунги «Тюмень, просыпайся!» и «Хабаровск, мы с тобой!».

После шествия полицейские задержали Артема Бондаренко и Романа Рубченко. Молодые люди рассказали, что оперативники вели себя по-хамски: ругались матом, обращались на «ты», угрожали проблемами с учебой и работой, а также заставили их разблокировать телефоны и фотографировали переписки. Спустя четыре часа молодых людей отпустили без протоколов. 

Сотрудники полиции в штатском усаживают Рубченко и Бондаренко в немаркированный автомобиль. Фото: Никита Кифорук — для «Новой»

Позже Бондаренко обвинили в участии в несогласованной акции, а Рубченко – в ее организации. По словам последнего, сотрудники полиции подозревают его в организации еще одного мероприятия в поддержку Хабаровска, прошедшего в Тюмени 15 августа. Однако молодой человек утверждает, что не имеет к этой акции никакого отношения и даже не присутствовал на ней.

Напомним, протесты в Хабаровском крае начались после ареста экс-губернатора края Сергея Фургала. Бывший глава региона обвиняется в организации убийств предпринимателей в середине 2000-х годов. Сейчас он находится под арестом в СИЗО «Лефортово». Акции солидарности с протестующими проходят каждую субботу в разных городах России.

Никита Кифорук — для «Новой», Тюмень

Теги:
тюмень, штрафы, em
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera