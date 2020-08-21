Главврач омской больницы, в которой находится политик Алексей Навальный, Александр Мураховский, заявил, что у оппозиционера нарушение углеводного баланса. Об этом пишет NGS55.

«Диагноз, к которому мы сейчас более всего склоняемся — нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ. Вызвано это может быть резким понижением сахара в крови, что вызвало потерю сознания», — сказал он.

Мураховский попытался объяснить и сообщение одного из полицейских о наличии токсичных веществ в организме политика. Он заявил, что химический компонент — «обычная промышленная химия, которая используется, в частности, в пластиковых стаканчиках, которые все трогают». По словам врача, в крови и других биологических материалах Навального этого компонента не нашли.

Сегодня Мураховский говорил, что состояние политика по сравнению со вчерашним днем улучшилось, однако он по-прежнему в коме и подключен к аппарату ИВЛ. Заместитель главврача омской больницы Анатолий Калиниченко утверждал, что в организме политика следов ядов не обнаружено. «В настоящее время диагноз отравление, наверное, где-то остается в подкорке нашего сознания, но мы не считаем, что пациент перенес отравление», — говорил он.

Навальному стало плохо в самолете Москва — Томск, из-за этого лайнер совершил экстренную посадку в Омске. В томском аэропорту перед вылетом Навальный пил чай, на борту же, как говорили в авиакомпании S7, он ничего не ел и не пил. Сторонники политика уверены, что его отравили.

Сегодня в Омск прилетел самолет из Германии, которым политика должны были доставить на лечение в эту страну, однако врачебный консилиум заявил, что из-за состояния пациента этого делать нельзя. Сторонники и родственники Навального считают, что политика не хотят отправлять в европейскую клинику сейчас, потому что дожидаются исчезновения следов яда.