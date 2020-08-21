«Вернусь, когда я буду чувствовать себя в безопасности»: Тихановская дала первую пресс-конференцию из Литвы 

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская планирует вернуться на родину, когда будет чувствовать себя там в безопасности. Об этом, как передает корреспондент «Новой газеты», она заявила на первой пресс-конференции после ее отъезда в Литву.

«Я никогда не хотела быть политиком. Я никогда не выбирала этот путь, но волей судьбы я оказалась в ситуации выбора. <…> Сейчас Беларусь проснулась. Сотни тысяч людей выходят на улицы, чтобы сказать «уходи». Сотни тысяч рабочих вышли на забастовки, чтобы сказать «хватит». Насилие должно быть остановлено, политзаключенные должны выйти на свободу, а новые выборы должны быть проведены», — заявила она в начале встречи с журналистами.

Также Тихановская поблагодарила страны, которые поддержали Беларусь «в стремлении отстаивать свои права», но вместе с тем она отметила, что другим государствам следует «уважать суверенитет» ее родины.

Тихановская отказалась отвечать на вопросах об угрозах в адрес ее семьи. «Я думаю, каждый человек в нашей стране сейчас напуган, но наша задача — переступить через этот страх», — заключила она.