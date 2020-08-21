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№ 90 от 21 августа 2020Читать номер
Депутата Мосгордумы Олега Шереметьева отправили под домашний арест
«Новая газета»редакция
Пресненский районный суд Москвы отправил депутата Мосгордумы Олега Шереметьева под домашний арест до 18 октября. Об этом сообщили «Новой газете» в пресс-службе суда.
Шереметьеву вменяется мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК). «Предъявленное обвинение я не признаю, поскольку оно основано на заявлении бывшей помощницы [Ирины] Кузнецовой, которая мстит за то, что ее уличили в мошенничестве», — приводит его слова «МБХ медиа».
Депутата Мосгордумы задержали вчера. По версии следствия, Шереметьев с ноября прошлого года по февраль этого ежемесячно предоставлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника, однако тот на самом деле не выполнял заданий особой важности и сложности, а депутат присваивал эти деньги себе. Ущерб московскому бюджету оценили в более чем 2 миллиона рублей.
Теги:мосгордума, домашний арест, депутаты, em
«Вернусь, когда я буду чувствовать себя в безопасности»: Тихановская дала первую пресс-конференцию из Литвы
«Новая газета»редакция
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская планирует вернуться на родину, когда будет чувствовать себя там в безопасности. Об этом, как передает корреспондент «Новой газеты», она заявила на первой пресс-конференции после ее отъезда в Литву.
«Я никогда не хотела быть политиком. Я никогда не выбирала этот путь, но волей судьбы я оказалась в ситуации выбора. <…> Сейчас Беларусь проснулась. Сотни тысяч людей выходят на улицы, чтобы сказать «уходи». Сотни тысяч рабочих вышли на забастовки, чтобы сказать «хватит». Насилие должно быть остановлено, политзаключенные должны выйти на свободу, а новые выборы должны быть проведены», — заявила она в начале встречи с журналистами.
Также Тихановская поблагодарила страны, которые поддержали Беларусь «в стремлении отстаивать свои права», но вместе с тем она отметила, что другим государствам следует «уважать суверенитет» ее родины.
Тихановская отказалась отвечать на вопросах об угрозах в адрес ее семьи. «Я думаю, каждый человек в нашей стране сейчас напуган, но наша задача — переступить через этот страх», — заключила она.