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№ 90 от 21 августа 2020

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Депутата Мосгордумы Олега Шереметьева отправили под домашний арест

Общество709

709
 

Пресненский районный суд Москвы отправил депутата Мосгордумы Олега Шереметьева под домашний арест до 18 октября. Об этом сообщили «Новой газете» в пресс-службе суда.

Фото предоставлено пресс-службой Пресненского суда

Шереметьеву вменяется мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК). «Предъявленное обвинение я не признаю, поскольку оно основано на заявлении бывшей помощницы [Ирины] Кузнецовой, которая мстит за то, что ее уличили в мошенничестве», — приводит его слова «МБХ медиа».

Депутата Мосгордумы задержали вчера. По версии следствия, Шереметьев с ноября прошлого года по февраль этого ежемесячно предоставлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника, однако тот на самом деле не выполнял заданий особой важности и сложности, а депутат присваивал эти деньги себе. Ущерб московскому бюджету оценили в более чем 2 миллиона рублей.

Теги:
мосгордума, домашний арест, депутаты, em

«Вернусь, когда я буду чувствовать себя в безопасности»: Тихановская дала первую пресс-конференцию из Литвы 

Общество183

183
 

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская планирует вернуться на родину, когда будет чувствовать себя там в безопасности. Об этом, как передает корреспондент «Новой газеты», она заявила на первой пресс-конференции после ее отъезда в Литву.

«Я никогда не хотела быть политиком. Я никогда не выбирала этот путь, но волей судьбы я оказалась в ситуации выбора. <…> Сейчас Беларусь проснулась. Сотни тысяч людей выходят на улицы, чтобы сказать «уходи». Сотни тысяч рабочих вышли на забастовки, чтобы сказать «хватит». Насилие должно быть остановлено, политзаключенные должны выйти на свободу, а новые выборы должны быть проведены», — заявила она в начале встречи с журналистами.

Также Тихановская поблагодарила страны, которые поддержали Беларусь «в стремлении отстаивать свои права», но вместе с тем она отметила, что другим государствам следует «уважать суверенитет» ее родины.

Тихановская отказалась отвечать на вопросах об угрозах в адрес ее семьи. «Я думаю, каждый человек в нашей стране сейчас напуган, но наша задача — переступить через этот страх», — заключила она.

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Теги:
sn, беларусь, тихановская
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