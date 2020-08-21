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№ 90 от 21 августа 2020

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В Екатеринбурге активиста оштрафовали на 10 000 рублей за сбор подписей за возврат прямых выборов мэра

Общество17

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Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал активиста Максима Верникова на 10 000 рублей за участие в сборе подписей за возврат прямых выборов мэра. Соответствующее решение принял судья Владимир Ушаков.

Свидетели обвинения — полицейские, задержавшие Верникова, в суде заявили, что у них нет претензий к самому сбору подписей, но есть претензии к «агитационным материалам», а именно — к футболке с надписью «За возврат прямых выборов мэра», которую носил активист. По мнению сотрудников полиции, такими футболками Верников и другие активисты нарушили требования Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Сам Максим Верников на суд не пришел. По его словам, «суды уже стали обыденностью, решению он не удивлен, и будет обжаловать вплоть до ЕСПЧ». Защиту активиста в суде осуществляла адвокат Ирина Ручко.

Напомним 4 августа 2020 года Максим Верников, Алексей Карамузин и депутат Екатеринбургкой городской думы Андрей Пирожков собирали подписи за возврат прямых выборов мэра. Инициатива была официально зарегистрирована в аппарате Законодательного собрания области 13 июля. Чтобы она была рассмотрена депутатами, до 13 сентября нужно собрать 10 000 подписей.

Сотрудники Министерства общественной безопасности Свердловской области усмотрели в действиях активистов признаки несогласованного публичного мероприятия. На Максима Верникова и Алексея Карамузина были составлены административные протоколы по статье 20.2 ч. 5 КоАП РФ  — за «нарушения при проведении публичного мероприятия». Андрея Пирожкова признали организатором «несогласованной акции» и впоследствии оштрафовали на 20 000 рублей.

На сегодняшний день за возврат прямых выборов мэра в Свердловской области собрано более 8 000 подписей.

Елена Шукаева, «Новая газета»

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Теги:
sn, выборы, штрафы, екатеринбург
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