В омской больнице заявили, что не нашли следов ядов в организме Навального

Анатолий Калиниченко — замглавврача омской больницы, где находится политик Алексей Навальный, заявил, что врачи не нашли следов ядов в его организме. Видео опубликовал местный штаб политика.

«На сегодняшний день из тех исследований, которые были выполнены, ядов не выявлено в крови или в моче, ядов или их следов пребывания в организме. Поэтому в настоящее время диагноз отравление, наверное, где-то остается в подкорке нашего сознания, но мы не считаем, что пациент перенес отравление», — сказал он.

По словам Калиниченко, врачи практически установили диагноз Навального. Журналистам он его не озвучил, но уточнил, что сообщил о нем жене и брату политика. При этом главврач больницы Александр Мураховский сегодня говорил, что врачи отрабатывают пять возможных диагнозов и что исследования будут продолжаться еще двое суток. Однако он тоже сказал, что на сегодняшний день отравляющих веществ в организме политика не нашли.

Навального госпитализировали вчера. Ему стало плохо на борту самолета Томск — Москва, и лайнер совершил экстренную посадку в Омске. Политик по-прежнему без сознания и находится на аппарате ИВЛ, однако Мураховский сказал, что его состояние немного улучшилось по сравнению со вчерашним днем. Врачи сегодня провели консилиум, на котором решили, что Навальный нетранспортабелен, его состояние недостаточно стабильно для этого. Однако в Омск уже прилетел самолет, который может его доставить в Германию.

Сторонники Навального настаивают, что его отравили. В компании S7 заявили, что на борту самолета политик ничего не ел и не пил, однако он пил чай в кофейне в томском аэропорту перед вылетом. Там решили провести проверку после произошедшего.