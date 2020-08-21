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№ 90 от 21 августа 2020Читать номер
В России за сутки выявили еще 4870 новых случаев COVID-19
За последние сутки в России зафиксировали 4870 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб. Общее число заболевших в стране достигло 946 976.
В Москве выявили 690 новых заболевших, в Петербурге — 181, в Подмосковье — 151. Прирост продолжает снижаться в Свердловской области: там выявили еще 124 случая, что стало минимумом с 24 мая. По числу выявленных за сутки новых случаев этот регион сегодня на седьмом месте.
Скончались от коронавируса за сутки 90 пациентов, из них 12 — в Москве. Число умерших за все время пандемии достигло 16 189. Выздоровели 761 330 человек, в том числе 5817 — за последние сутки.
Коэффициент распространения COVID-19 в России уже третий день составляет 0,96. В Москве этот показатель держится на уровне единицы.
Теги:россия, коронавирус, em
Россия направит в Мексику две тысячи доз вакцины от COVID-19 для испытаний
Россия направит в Мексику две тысячи доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил El Universal министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард.
Вакцину поставят для применения на третьем этапе испытаний. Он начнется в сентябре.
«Мы ведем переговоры с ними (русскими) в течение некоторого времени, и вчера Мексике предложили получить не менее двух тысяч доз вакцины, чтобы начать тестировать ее, что является очень хорошей новостью», — сказал Эбрард.
Он добавил, что в Мексике пройдут испытания еще четырех вакцин, помимо российской: двух из Китая, одной из США и еще одной — англо-французской.
Вакцину «Спутник V» разработал центр имени Гамалеи совместно с Минобороны, о ее регистрации президент России Владимир Путин рассказал 11 августа. Больше половины врачей, прошедших опрос на профильной платформе «Справочник врача», заявили о недоверии к ней, однако в Минздраве говорили, что это «нормально».
Российской вакциной заинтересовались также в Сербии. Президент страны Александр Вучич говорил, что готов быть первым вакцинированным от коронавируса после того, как сербские специалисты подтвердят безопасность препарата. О намерении исследовать вакцину говорил и глава Минздрава Израиля Юлий Эдельштейн.