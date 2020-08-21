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№ 90 от 21 августа 2020

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Россия направит в Мексику две тысячи доз вакцины от COVID-19 для испытаний

Общество3

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Россия направит в Мексику две тысячи доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил El Universal министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард.

Вакцину поставят для применения на третьем этапе испытаний. Он начнется в сентябре. 

«Мы ведем переговоры с ними (русскими) в течение некоторого времени, и вчера Мексике предложили получить не менее двух тысяч доз вакцины, чтобы начать тестировать ее, что является очень хорошей новостью», — сказал Эбрард. 

Он добавил, что в Мексике пройдут испытания еще четырех вакцин, помимо российской: двух из Китая, одной из США и еще одной — англо-французской. 

Вакцину «Спутник V» разработал центр имени Гамалеи совместно с Минобороны, о ее регистрации президент России Владимир Путин рассказал 11 августа. Больше половины врачей, прошедших опрос на профильной платформе «Справочник врача», заявили о недоверии к ней, однако в Минздраве говорили, что это «нормально».

Российской вакциной заинтересовались также в Сербии. Президент страны Александр Вучич говорил, что готов быть первым вакцинированным от коронавируса после того, как сербские специалисты подтвердят безопасность препарата. О намерении исследовать вакцину говорил и глава Минздрава Израиля Юлий Эдельштейн.

Теги:
мексика, россия, коронавирус, вакцина, em
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