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Алексей Навальный отравлен и находится в коме

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№ 90 от 21 августа 2020

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Главврач омской больницы заявил о нетранспортабельности Навального. ФБК: в полиции сообщили о яде в организме политика

Общество7 372

7 372
 

Александр Мураховский, главврач омской больницы, в которой находится политик Алексей Навальный, заявили, что он нетранспортабелен. Об этом сообщила в твиттере пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. 

«Запрет на перевозку Алексея означает прямую угрозу его жизни. Оставаться в омской больнице без оборудования, с так и не поставленным диагнозом в нынешнем положении смертельно опасно», — заявила она. 

Ярмыш рассказала, что до этого врачи были готовы санкционировать транспортировку. «Это решение, конечно, принимали не они, а Кремль»,— считает она.

Позже Ярмыш сообщила, что к прессе вышел директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов и со слов полицейского в больнице рассказал о нахождении в организме политика яда, опасного не только для него, но и для окружающих. Название вещества не говорят, объясняя это «тайной следствия», а врачи, по ее словам, на сообщение не реагируют. Однако в транспортной полиции Омска заявили, что пока не могут подтвердить информацию об опасном для окружающих яде в организме политика. 

Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон заявили, что их страны готовы оказать Навальному медпомощь. Кинопродюсер и правозащитник Яка Бизиль сообщил Der Spiegel, что клиника Шарите в Берлине согласилась принять Навального. В фонде Cinema For Peace говорили Bild, что самолет для транспортировки политика вылетел из Нюрнберга в 3:11 по местному времени (4:11 мск). 

Напомним, Навальному накануне стало плохо в самолете Томск — Москва. Из-за этого лайнер совершил экстренную посадку в Омске. Сейчас политик находится в коме, врачи говорили, что его состояние оценивается как стабильно тяжелое, но точный диагноз не озвучивали. 

Сторонники Навального говорили, что его отравили. В аэропорту Томска он пил чай в кофейне, там начали проверку после случившегося. На борту самолета же, как заявили в авиакомпании S7, политик ничего не ел и не пил. 

Помощник президента США по нацбезопасности Роберт О’Брайен заявил, что произошедшее с Навальным вызывает обеспокоенность. Если версия об отравлении подтвердится, то это негативно скажется на отношениях Вашингтона и Москвы.  

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Теги:
врачи, навальный, омск, em
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