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№ 90 от 21 августа 2020Читать номер
Что произошло за ночь 21 августа. Коротко
«Новая газета»редакция
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Врачи сообщили о нестабильном состоянии политика Алексея Навального, которое не позволяет отвезти его на лечение в Германию, заявила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. «Оставаться в омской больнице без оборудования, с так и не поставленным диагнозом в нынешнем положении смертельно опасно», — написала она. Ранее в Омске прошел консилиум с участием московских врачей, на котором решался вопрос о возможности транспортировать политика, который находится в коме после того, как накануне ему стало плохо на борту самолета из Томска в Москву.
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Ночью за Навальным вылетел самолет из Германии, чтобы доставить его в берлинскую клинику «Шарите». В этой клинике два года назад лечился отравленный неизвестным веществом издатель «Медиазоны» Петр Верзилов.
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Россия направит в Мексику вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» для испытаний. Страна получит до двух тысяч доз, сообщил глава мексиканского МИДа Марсело Эбрард.
- В Москве за сутки скончались еще 12 пациентов с коронавирусом. Общее число пациентов, умерших от COVID-19, в столице достигло 4710.
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Главврач омской больницы заявил о нетранспортабельности Навального
Главврач омской больницы, в которой находится политик Алексей Навальный, заявили, что он нетранспортабелен. Об этом сообщила в твиттере пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
«Запрет на перевозку Алексея означает прямую угрозу его жизни. Оставаться в омской больнице без оборудования, с так и не поставленным диагнозом в нынешнем положении смертельно опасно», — заявила она.
Ярмыш рассказала, что до этого врачи были готовы санкционировать транспортировку. «Это решение, конечно, принимали не они, а Кремль»,— считает она.
Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон заявили, что их страны готовы оказать Навальному медпомощь. Кинопродюсер и правозащитник Яка Бизиль сообщил Der Spiegel, что клиника Шарите в Берлине согласилась принять Навального.
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