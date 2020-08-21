Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

Алексей Навальный отравлен и находится в коме

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 90 от 21 августа 2020

Читать номер

Что произошло за ночь 21 августа. Коротко

Общество1 283

1 283
 

  • Врачи сообщили о нестабильном состоянии политика Алексея Навального, которое не позволяет отвезти его на лечение в Германию, заявила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. «Оставаться в омской больнице без оборудования, с так и не поставленным диагнозом в нынешнем положении смертельно опасно», — написала она. Ранее в Омске прошел консилиум с участием московских врачей, на котором решался вопрос о возможности транспортировать политика, который находится в коме после того, как накануне ему стало плохо на борту самолета из Томска в Москву.

  • Ночью за Навальным вылетел самолет из Германии, чтобы доставить его в берлинскую клинику «Шарите». В этой клинике два года назад лечился отравленный неизвестным веществом издатель «Медиазоны» Петр Верзилов.

  • Россия направит в Мексику вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» для испытаний. Страна получит до двух тысяч доз, сообщил глава мексиканского МИДа Марсело Эбрард.

  • В Москве за сутки скончались еще 12 пациентов с коронавирусом. Общее число пациентов, умерших от COVID-19, в столице достигло 4710.

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
навальный, nt

Главврач омской больницы заявил о нетранспортабельности Навального

Общество1 757

1 757
 

Главврач омской больницы, в которой находится политик Алексей Навальный, заявили, что он нетранспортабелен. Об этом сообщила в твиттере пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. 

«Запрет на перевозку Алексея означает прямую угрозу его жизни. Оставаться в омской больнице без оборудования, с так и не поставленным диагнозом в нынешнем положении смертельно опасно», — заявила она. 

Ярмыш рассказала, что до этого врачи были готовы санкционировать транспортировку. «Это решение, конечно, принимали не они, а Кремль»,— считает она.

Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон заявили, что их страны готовы оказать Навальному медпомощь. Кинопродюсер и правозащитник Яка Бизиль сообщил Der Spiegel, что клиника Шарите в Берлине согласилась принять Навального.

Дополняется

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Больше интересного в вашей ленте
Где живет Митяй из «Сватов»: московская квартира актера Николая Добрынина
Вы будете видеть меньше такого
Ошибется половина! Четыре варианта разворота, но какой правильный?
Вы будете видеть меньше такого
Алина Загитова хочет стать спортивным журналистом
Вы будете видеть меньше такого
На даче сделал бесплатную горячую воду, без расхода дров и электричества. Показываю процесс изготовления самоделки
Вы будете видеть меньше такого
Простая самоделка для сада из проволоки. Садоводы оценят
Вы будете видеть меньше такого
Тест: Назовите имена популярных советских актеров на фото
Вы будете видеть меньше такого
На продажу выставили редкий автобус на шасси ГАЗ-53-12. У него багажник, как у седана
Вы будете видеть меньше такого
Где купаются южане, если не в море
Вы будете видеть меньше такого
Блок питания с регулировкой тока и напряжения
Вы будете видеть меньше такого
По какой причине листья у огурцов становятся жёлтыми и сухими и как с этим бороться?
Вы будете видеть меньше такого
Простой способ восстановить сломанную пластмассовую шестеренку
Вы будете видеть меньше такого
Лига Чемпионов 2020 – 2021. Кто вышел во 2 раунд квалификации? Результаты. Расписание.
Вы будете видеть меньше такого
Удаляем ненужные программы Windows, замедляющие компьютер
Вы будете видеть меньше такого
Не выбрасывайте стеклянные бутылки! Показываю что можно с ними сделать!
Вы будете видеть меньше такого
Джемперы Streetstyle и немного о новом узоре спицами в ваши копилки.
Вы будете видеть меньше такого
Лучшая в мире бабушка: 20 вещей, которые не стоит делать для внуков
Вы будете видеть меньше такого
Крупнейшая УК мира назвала наиболее привлекательные акции для покупки
Вы будете видеть меньше такого
Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения возглавила Ольга Кобякова
Вы будете видеть меньше такого
10 худших примеров макияжа звезд, которые хоть стой, хоть падай
Вы будете видеть меньше такого
Со штрафного пробил не тот игрок, от которого ждали. Мощно всадил со скоростью 119 км/ч прямо в девятку
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera