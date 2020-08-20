Росавиация разрешила возобновить международные рейсы из Казани, Новосибирска и Калининграда

С сегодняшнего дня международные полеты возобновляются еще из трех российских городов. Об этом сообщается на сайте Росавиации.

Международные рейсы будут летать из Казани, Новосибирска и Калининграда. Осуществлять полеты смогут как российские, так и иностранные авиакомпании.

Россия с 1 августа возобновила авиасообщение, приостановленное из-за пандемии коронавируса, с тремя странами: Великобританией, Танзанией и Турцией. С 15 августа раз в неделю также стали летать рейсы в Швейцарию.