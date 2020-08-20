В Москве у здания ФСБ задержали несколько участников пикета в поддержку Навального

На пикете в поддержку Алексея Навального у здания ФСБ в Москве задержали уже шестерых человек, сообщает «МБХ медиа».

По информации издания, около 19:50 полиция задержалаа мужчину, который встал в пикет с плакатом «Навальный живи!». Причину задержания силовики не сказали.

Следом были задержаны еще трое, спустя полчаса — еще одна девушка: она была без плаката и просто разговаривала с журналистами. Еще одного участника акции задержали в девять вечера. Силовики кричат в микрофон «Уважаемые граждане, просьба разойтись, не мешайте проходу другим гражданам».

Акции в поддержку Навального проходят и в других городах России. Так, в Новосибирске около 30 сторонников политика выстроились в пикетную очередь на главной площади города, причем люди до сих пор прибывают. Они держали плакаты «Путин токсичен» и «Путин боится Навального». У больницы в Омске, где сейчас находится Навальный, мужчина встал с плакатом «Старовойтова, Политковская, Немцов... Навальный?».

Пикеты проходят также в Перми и Мурманксе. В последнем городе координатора местного штаба Навального Виолетту Грудину задержали за одиночный пикет. Ей вменяют нарушение правил проведения публичных мероприятий (ст. 20.2 КоАП). Грудинину решили оставить в изоляторе на ночь — до суда.

Напомним, утром 20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш тогда сообщила «Новой», что врачи поставили диагноз «токсическое отравление». «Очевидно, его отравили», — добавила она.

Навального отправили в больницу скорой медицинской помощи №1. Сейчас Навальный уже более 15 часов находится в коме в бессознательном состоянии на аппарате искуственной вентиляции легких.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш тогда заявляла, что ни главврач, ни замглавврача не сообщают информацию о точном диагнозе Навального. Она добавила, что, по ее мнению, на врачей «очевидно давят»: «Они запуганы и только твердят, что состояние Навального не изменилось». Помимо этого, к главврачу и к самому Навальному долго не пускали жену политика Юлию Навальную под предлогом отсутствия у нее с собой свидетельства о браке, но затем ее пустили к мужу. Информации о точном диагнозе политика до сих пор нет.

Кинопродюсер и правозащитник Яка Бизиль сообщил изданию Der Spiegel, что клиника Шарите в Берлине согласилась принять Навального. Для вывоза политика из Омска уже зафрахтован специальный чартерный борт в Германии, сейчас Бизиль улаживает организационные вопросы по перелету.