В Швеции зафиксирован самый высокий с 1869 года уровень смертности. От COVID-19 в стране скончались 5,8 тысячи человек

За первые шесть месяцев 2020 года в Швеции умерли 51 405 человек, это самый высокий показатель смертности с 1869 года (тогда в королевстве бушевал последний в истории Европы крупный голод, умерло более 55 тысяч человек). Такие данные опубликовало Центральное статистическое ведомство Швеции.

Избыточная смертность населения составила 10%. Естественный прирост также стал рекордно низким — 24 801 человек, это минимальный показатель за последние 15 лет.

В ведомстве не указывают на прямую связь этой статистики с пандемией COVID-19, однако рост смертности приходится на период с конца марта до июня с пиком в апреле, когда умерли 10,5 тысяч человек. Именно в этот период в королевстве наиболее активно распространялась коронавирусная инфекция.

Сейчас Агентство общественного здравоохранения Швеции фиксирует снижение темпов заболеваемости и регистрирует единичные смерти. Главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелль считает это результатом выбранной им стратегии открытого общества.

Швеция, в отличие от других стран Европы, не закрывала торговые точки и образовательные учреждения, а единственным ограничением стал запрет на массовые мероприятия с участием более 50 человек. Тегнелль в публичных выступлениях часто называл популяционный иммунитет одной из целей шведской стратегии борьбы с пандемией.

При этом с момента появления COVID-19 в Швеции вирусом заразились 85810 человек, а скончались 5805 (в соседних Норвегии и Дании зарегистрировано 264 и 621 смерть соответственно). Большинство из умерших от COVID-19 шведов жили в домах престарелых. Правительство ограничило посещение этих заведений лишь после того, как случаи заражения начали фиксировать почти во всех регионах страны.

Эпидемиолог Тегнелль признал, что в этом тактика властей была ошибочной.