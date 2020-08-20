В США арестовали бывшего помощника Трампа Стива Бэннона 

В США арестовали бывшего помощника президента США Дональда Трампа Стива Бэннона по делу о мошенничестве. Об этом сообщает Associated Press.

По версии следствия, он и еще три человека, состоявшие в группе пожертвователей «Мы строим стену», собрали более 25 миллионов долларов обманным путем. На самом деле деньги пошли на личные нужды некоторых участников группы.

Сбор средств был организован для строительства стены на границе США и Мексики. Однако обвинение указывает, что была построена лишь малая ее часть, а, в частности, Бэннон потратил сотни тысяч долларов из собранных средств на личные нужны.

Минюст США сообщил, что каждый из фигурантов дела обвиняется в мошенничестве с использованием электроники и сговоре для отмывания похищенных средств. По каждому из обвинений им грозит до 20 лет лишения свободы.

Бэннон занимал должность советника Трампа по стратегическим вопросам с января по август 2017 года. СМИ сообщали, что его увольнение с поста было связанно с интервью, в котором Бэннон заявил, что военного решения вопроса Северной Кореи не существует, и раскритиковал коллег из администрации президента.