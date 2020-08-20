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№ 89 от 19 августа 2020Читать номер
В США арестовали бывшего помощника Трампа Стива Бэннона
В США арестовали бывшего помощника президента США Дональда Трампа Стива Бэннона по делу о мошенничестве. Об этом сообщает Associated Press.
По версии следствия, он и еще три человека, состоявшие в группе пожертвователей «Мы строим стену», собрали более 25 миллионов долларов обманным путем. На самом деле деньги пошли на личные нужды некоторых участников группы.
Сбор средств был организован для строительства стены на границе США и Мексики. Однако обвинение указывает, что была построена лишь малая ее часть, а, в частности, Бэннон потратил сотни тысяч долларов из собранных средств на личные нужны.
Минюст США сообщил, что каждый из фигурантов дела обвиняется в мошенничестве с использованием электроники и сговоре для отмывания похищенных средств. По каждому из обвинений им грозит до 20 лет лишения свободы.
Бэннон занимал должность советника Трампа по стратегическим вопросам с января по август 2017 года. СМИ сообщали, что его увольнение с поста было связанно с интервью, в котором Бэннон заявил, что военного решения вопроса Северной Кореи не существует, и раскритиковал коллег из администрации президента.
Рособрнадзор попросили проверить данные «Новой» о зачислении детей чиновников в престижные вузы по целевому приему
Глава комиссии по образованию Мосгордумы, депутат Евгений Бунимович обратился к главе Рособрнадзора Анзору Музаеву с просьбой провести проверку данных из расследования «Новой газеты», в котором рассказывалось о зачислении детей и родственников чиновников в престижные вузы по целевому приему.
В обращении, которое имеется в распоряжении «Новой», Бунимович указывает, что при отсутствии прозрачности и четких критериев для целевого набора нынешняя ситуация напоминает советские времена, когда целевой набор абитуриентов из сельской местности «ограничивался в основном детьми председателей колхозов и директоров совхозов» .
«Вообще, уважаемый Анзор Ахмедович, нам только кажется, что дети сдают экзамен перед нами, взрослыми. На самом деле одновременно и мы, взрослые, сдаем (или проваливаем) экзамен перед нашими детьми— экзамен на честность, справедливость, обладание чувством собственного достоинства. Так давайте не будем позориться», — добавил Бунимович.
Напомним, в начале августа «Новая газета» совместно с «Трансперенси», DOXA и «Важными историями» выпустила расследование, в котором рассказывается, как многие высокопоставленные чиновники отправляли в престижные вузы своих детей и родственников по целевому набору от госструктур, которые сами же возглавляли или курировали. На их обучение государство выделяло десятки миллионов рублей, но в некоторых случаях родственники чиновников не работали в министерствах и ведомствах, которые направляли их на обучение.
Стоимость обучения в престижных российских вузах на ряде факультетов превышает 400 тысяч рублей в год. Например, на экономическом факультете МГУ имени Ломоносова за год обучения на очном отделении бакалавриата студент должен заплатить 470 тысяч рублей, на юридическом — 435 тысяч. В МГИМО стоимость обучения на многих направлениях превышает 500 тысяч рублей в год.