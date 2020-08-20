Рособрнадзор попросили проверить данные «Новой» о зачислении детей чиновников в престижные вузы по целевому приему

Глава комиссии по образованию Мосгордумы, депутат Евгений Бунимович обратился к главе Рособрнадзора Анзору Музаеву с просьбой провести проверку данных из расследования «Новой газеты», в котором рассказывалось о зачислении детей и родственников чиновников в престижные вузы по целевому приему.

В обращении, которое имеется в распоряжении «Новой», Бунимович указывает, что при отсутствии прозрачности и четких критериев для целевого набора нынешняя ситуация напоминает советские времена, когда целевой набор абитуриентов из сельской местности «ограничивался в основном детьми председателей колхозов и директоров совхозов» .

«Вообще, уважаемый Анзор Ахмедович, нам только кажется, что дети сдают экзамен перед нами, взрослыми. На самом деле одновременно и мы, взрослые, сдаем (или проваливаем) экзамен перед нашими детьми— экзамен на честность, справедливость, обладание чувством собственного достоинства. Так давайте не будем позориться», — добавил Бунимович.

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Напомним, в начале августа «Новая газета» совместно с «Трансперенси», DOXA и «Важными историями» выпустила расследование, в котором рассказывается, как многие высокопоставленные чиновники отправляли в престижные вузы своих детей и родственников по целевому набору от госструктур, которые сами же возглавляли или курировали. На их обучение государство выделяло десятки миллионов рублей, но в некоторых случаях родственники чиновников не работали в министерствах и ведомствах, которые направляли их на обучение.

Стоимость обучения в престижных российских вузах на ряде факультетов превышает 400 тысяч рублей в год. Например, на экономическом факультете МГУ имени Ломоносова за год обучения на очном отделении бакалавриата студент должен заплатить 470 тысяч рублей, на юридическом — 435 тысяч. В МГИМО стоимость обучения на многих направлениях превышает 500 тысяч рублей в год.