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Алексей Навальный отравлен и находится в коме

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№ 89 от 19 августа 2020

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Власти Подмосковья отменили режим обязательной самоизоляции для пожилых граждан

Общество19

19
 

В Подмосковье с понедельника перестанет действовать режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет. Соответствующее постановление подписал сегодня сегодня губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Теперь пожилые граждане и люди с хроническими заболеваниями, для которых заражение коронавирусом было особенно опасно, смогут беспрепятственно выходить на улицу. Введенные в конце марта ограничения ранее несколько продлевались в июле и августе.

В Москве подобные ограничения сняли гораздо раньше — еще 9 июня. Тогда же власти отменили и электронные пропуска для передвижения по городу на личном или общественном транспорте.

По данным федерального оперштаба, с начала распространения инфекции в России, коронавирусом заразились более 66,5 тысячи жителей Подмосковья, непосредственно от COVID-19 в регионе скончались 1 157 человек, их них двое — за последние сутки.

Теги:
sn, пандемия, коронавирус, Подмосковье

Суд Нижнего Тагила отказал в УДО фигуранту «московского дела» Кириллу Жукову

Общество542

542
 

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила отказал в условно-досрочном освобождении фигуранту «московского дела» Кириллу Жукову. За трансляцией из суда следила корреспондент «Новой газеты».

В ходе судебного заседания представитель колонии Владимир Чегодаев заявил, что условно-досрочное освобождение осужденного нецелесообразно: оказалось, что администрация исправительного учреждения поставила Жукова на профилактический учет «как лицо, склонное к нападению на представителей администрации и иных сотрудников правоохранительных органов».

«Мы об этом профилактическом учете ничего не знали, иначе бы обжаловали протокол постановки и решение комиссии, но, к сожалению, это вот такая тайна, которая открылась у нас в судебном заседании», — прокомментировал эту информацию адвокат Жукова Алексей Бушмаков.

В характеристике осужденного, представленной в суд администрацией, отмечается, что Жуков за отбытый период срока наказания «мерам дисциплинарного воздействия не подвергался, администрацией учреждения не поощрялся», «характеризуется посредственно». В свою очередь судья Кузнецова посчитала, что Жуков не заслуживает освобождения, потому что ведет себя пассивно на воспитательных лекциях и семинарах.

Защита осужденного намерена обжаловать решение суда и все же добиться его досрочного освобождения. Напомним, Кирилл Жуков был приговорен в сентябре 2019 года к трем годам колонии за попытку поднять забрало шлема полицейского во время протестной акции за честные выборы в Москве. Ему вменили применение насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст. 318 УК).

Елена Шукаева, «Новая газета»

Теги:
sn, жуков, «московское дело»
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