Власти Подмосковья отменили режим обязательной самоизоляции для пожилых граждан

В Подмосковье с понедельника перестанет действовать режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет. Соответствующее постановление подписал сегодня сегодня губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Теперь пожилые граждане и люди с хроническими заболеваниями, для которых заражение коронавирусом было особенно опасно, смогут беспрепятственно выходить на улицу. Введенные в конце марта ограничения ранее несколько продлевались в июле и августе.

В Москве подобные ограничения сняли гораздо раньше — еще 9 июня. Тогда же власти отменили и электронные пропуска для передвижения по городу на личном или общественном транспорте.

По данным федерального оперштаба, с начала распространения инфекции в России, коронавирусом заразились более 66,5 тысячи жителей Подмосковья, непосредственно от COVID-19 в регионе скончались 1 157 человек, их них двое — за последние сутки.