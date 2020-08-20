Верховный суд оставил в силе пятилетний срок жителю Калуги за комментарий о взрыве в ФСБ

Верховный суд оставил без изменений приговор жителю Калуги Ивану Любшину, получившему пять лет и два месяца колонии за комментарий во «ВКонтакте», сообщает движение Льва Пономарева «За права человека» (ликвидировано по решению Верховного суда России).

Эксперт движения Олег Еланчик отметил, что суд не учел состояния здоровья заключенного – его хроническую болезнь, которая входит в «Перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания под стражей».

Помимо этого, как сообщает движение, суд запретил видеотрансляцию и фотосъемку заседания, и в зал не пустили родственников заключенного.

Напомним, Любшин стал фигурантом уголовного дела об оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) в октябре прошлого года после того, как он высказал во «ВКонтакте» свое мнение о взрыве в приемной архангельского управления ФСБ. В одном из комментариев Любшин назвал подростка, устроившего взрыв, человеком «дня, недели (как минимум)». Еще до возбуждения дела он их удалил.

15 октября 2019 года Любшин был задержан ФСБ и, по словам его родственников, подвергся избиению и пыткам с использованием электрошокера. После этого он был доставлен в СК РФ. 5 марта 2020 года 2-й Западный окружной военный суд признал Ивана Любшина виновным и приговорил к 5 годам 2 месяцам колонии общего режима с запретом администрирования сайтов в интернете на 2 года.

Правозащитный центр «Мемориал» признал Любшина политическим заключенным, так как выступает против расширительного толкования понятия «оправдание терроризма» и криминализации неосторожных комментариев в интернете.

По тому же обвинению проходила и журналистка Светлана Прокопьева. Суд приговорил ее к штрафу 500 тысяч рублей. Однако гособвинитель запрашивала для Прокопьевой реальный тюремный срок — шесть лет колонии. Судья признал журналистку виновной в том, что она совершила «оправдание терроризма», когда в 2018 году она зачитала в эфире «Эха Москвы в Пскове», а затем опубликовала на сайте издания «Псковская лента новостей» текст о вероятных мотивах взорвавшего себя подростка Жлобицкого. Прокопьева связала теракт с «репрессивным» поведением государства по отношению к гражданам.