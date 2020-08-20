Челябинский облсуд не допустил кандидатов от «Яблока» до выборов в Законодательное собрание

Челябинский областной суд отказался допустить кандидатов от «Яблока» до выборов в Законодательное собрание, об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил член федерального бюро партии «Яблоко» Андрей Талевлин.

«Суд, как и ожидалось, произошел стремительно, в одно заседание», — написал политик.

Руководитель регионального отделения «Яблока» Ярослав Щербаков заявил, что в партии не считают решение суда объективным и справедливым. «Нам удалось доказать все факты несправедливости и предвзятости, которые были в работе избирательной комиссии», — сообщил корреспонденту «Новой» лидер местного «Яблока». По его словам, «Яблоко» предоставило на суде факты ошибок, содержащихся в данных справки от ГУ МВД по Челябинской области. Именно по этой справке было забраковано порядка 8 сотен подписей.

«Мы приводили свидетелей, которые подтверждали фактические правильные данные своих подписных листов, которые почему-то браковали эксперты ГУ МВД, называя эти данные недействительными», — говорит Щербаков.

Со слов представителей «Яблока», одной из претензий избирательной комиссии, было наличие в списках более 80 «несуществующих людей». Однако, «яблочники» смогли разыскать эти мертвые души и привести их в суд.

«Практических всех этих людей мы нашли, — рассказывает Щербаков. Один из них является племянником нашего кандидата из списка. Всех их мы приводили в суд, предъявляли их паспорта. Но суд никак не отреагировал на это» — заключил Щербаков.

По словам Ярослава Щербакова, перспективы восстановить избирательный список есть: «Мы готовим апелляционную жалобу, основания для нее у нас есть. Если выиграем апелляцию, то успеем принять участие в выборах».

В Челябинском «Яблоке» решение о снятии избирательного списка с областных выборов считают политических решением. По списку «яблочников» на выборы шли лидеры местного экологического движения «СтопГОК» - Василий Московец, Гамиль Асатуллин и Валерий Яковенко. Кроме Челябинской области, избирательные списки «Яблока» были сняты еще в Курганской, Ростовской и Ивановской областях.

Напомним, что Челябинский областной избирком нашел в подписях местного «Яблока» 22.1% бракованных подписей и отказал в регистрации. В результате жалобы партии, была инициирована дополнительная проверка в Центральной избирательной комиссии, партии вернули 149 подписей, не признав действительными 463 подписи.

Таким образом, «Яблоку» не хватило 513 подписей для регистрации списка.