Число заразившихся COVID-19 в России превысило 940 тысяч человек

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что политик находится в коме: «Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет».

Она добавила, что врач, который в 10 утра обещал сказать результаты анализов через 2 часа, теперь говорит, что они будут готовы еще через 2 часа, а с лечащим врачом Навального Анастасией Васильевой он разговаривать отказывается.

Утром 20 августа у Алексея Навального диагностировали токсическое отравление во время перелета из Томска в Москву. На кадрах очевидцев из салона самолета слышно, как Навальный кричит от боли. В связи с тем, что политику стало плохо, лайнер экстренно посадили в Омске и вызвали скорую помощь, а в больницу вызвали полицию.

Ярмыш подтвердила «Новой» эту информацию и заявила, что это было намеренное отравление. По ее предположению, политика могли отравить чем-то подмешанным в чай: «Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость».

В авиакомпании S7, на рейсе которой Навальному стало плохо, заявили, что на борту самолета политик ничего не пил и не ел. Однако перед полетом он выпил чай в «Венской кофейне» в аэропорту Томска. Там начали проверку.

Юристы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) сообщили, что подадут заявление в Следственный комитет Росии об отравлении Навального.