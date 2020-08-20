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№ 89 от 19 августа 2020

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Число заразившихся COVID-19 в России превысило 940 тысяч человек

Общество120

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В России за последние сутки выявили еще 4785 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб. Общее число заболевших достигло 942 106. 

В столице прирост новых случаев по-прежнему не превышает 700 человек: сегодня в Москве выявили 688 заболевших. 160 новых случаев зафиксировали в Петербурге, 157 — в Подмосковье, 139 — в Свердловской области, 132 — в Нижегородской. 

За последние сутки скончались в России от коронавируса 110 человек, из них 15 — в Петербурге и 11 — в Москве. Общее число умерших за все время пандемии достигло 16 099 пациентов. Выздоровели 755 513 человек, из них — 6 090 за последние сутки. 

Коэффициент распространения инфекции по России не изменился и остался на уровне 0,96. Этот показатель в последний раз превышал единицу 13 июля, отмечает ТАСС. В Москве этот показатель за последние сутки тоже не изменился и остался равным единице. 

Теги:
em, россия, коронавирус

Алексей Навальный находится в коме

Политика4 870

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Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш сообщила, что политик находится в коме: «Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет».  

Она добавила, что врач, который в 10 утра обещал сказать результаты анализов через 2 часа, теперь говорит, что они будут готовы еще через 2 часа, а с лечащим врачом Навального Анастасией Васильевой он разговаривать отказывается. 

Утром 20 августа у Алексея Навального диагностировали токсическое отравление во время перелета из Томска в Москву. На кадрах очевидцев из салона самолета слышно, как Навальный кричит от боли. В связи с тем, что политику стало плохо, лайнер экстренно посадили в Омске и вызвали скорую помощь, а в больницу вызвали полицию.

Ярмыш подтвердила «Новой» эту информацию и заявила, что это было намеренное отравление. По ее предположению, политика могли отравить чем-то подмешанным в чай: «Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость».

В авиакомпании S7, на рейсе которой Навальному стало плохо, заявили, что на борту самолета политик ничего не пил и не ел. Однако перед полетом он выпил чай в «Венской кофейне» в аэропорту Томска. Там начали проверку.

Юристы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) сообщили, что подадут заявление в Следственный комитет Росии об отравлении Навального.

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Теги:
отравление, фбк, навальный, ng
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