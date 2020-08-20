Замглавы МВД стал самым богатым силовиком России. За 2019 год он заработал вдвое больше министра внутренних дел

Заместитель министра внутренних дел, сотрудник МВД России номенклатуры Президента Российской Федерации Виталий Шулика задекларировал в 2019 году доход в 26,7 миллиона рублей, сообщается на сайте ведомства. Это в два раза больше руководителя МВД — начальник Шулики Владимир Колокольцев заработал в 2019 году 12,9 миллиона рублей.

Супруга замначальника МВД заработала чуть меньше миллиона рублей. Всего у генерал-лейтенанта полиции в собственности находится четыре земельных участка, жилой дом, три квартиры и автомобиль Suzuki Grand Vitara.

При этом в 2018 году доход Шулики был в шесть раз меньше — тогда он задекларировал лишь около четырех миллионов рублей.

Шулика был назначен на должность заместителя министра внутренних дел в декабре 2017 года. В ведомстве он занимается в том числе госзакупками и техническим оснащением министерства.

Среди руководителей силовых ведомств наибольший доход у главы ФСБ Александра Бортникова — он составляет 13,6 миллиона рублей, глава ФСО Дмитрий Кочнев за 2019 год заработал 12,7 миллиона, министр обороны Сергей Шойгу — 12,6 миллиона, глава СК Александр Бастрыкин — 12,5 миллиона.

Напомним, чиновники должны предоставлять сведения о доходах и имуществе до 1 апреля. В 2020 году в связи с пандемией коронавируса Путин отложил этот срок до 1 августа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснял это тем, что из-за режима самоизоляции чиновники физически не могли собрать необходимые документы.