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№ 89 от 19 августа 2020Читать номер
Что произошло за ночь 20 августа. Коротко
Общество1 601
«Новая газета»редакция
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- Политика Алексея Навального госпитализировали с отравлением. Ему стало плохо, когда он летел из Томска в Москву, из-за этого самолет экстренно сел в Омске. Сейчас политик находится в больнице города, он в реанимации без сознания. По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, у него диагностировали токсическое отравление.
- Против депутата Мосгордумы Олега Шереметьева возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он в период с ноября прошлого года по февраль этого ежемесячно предоставлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника в размере от 350 тысяч рублей до 600 тысяч. СК считает, что тот на самом деле не выполнял задания особой важности и сложности, а депутат присваивал себе деньги.
- МИД Литвы внес Александра Лукашенко в список лиц, которым запрещен въезд в страну. Туда попал еще 31 белорусский чиновник, ответственный за применение насилия в отношении протестующих. ЕС вчера не признал итоги выборов в Беларуси, а координационный совет оппозиции призвал власти Беларуси немедленно начать переговоры
- Немецкий футбольный клуб «Бавария» в полуфинале Лиги чемпионов обыграл французский «Лион» со счетов 3:0 и вышел в финал турнира. В финальном матче, который пройдет 23 августа, «Бавария» сыграет с другим французским клубом — «Пари Сен-Жерменом».
- В Москве за сутки скончались еще 11 пациентов с коронавирусом. Общее число пациентов, умерших от COVID-19, в столице достигло 4698.
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Теги:коронавирус, футбол, уголовное дело, мосгордума, отравление, навальный, em
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