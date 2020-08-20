В отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Об этом сообщает столичное управление СК.

По версии следствия, Шереметьев с ноября прошлого года по февраль этого ежемесячно предоставлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника в размере от 350 тысяч рублей до 600 тысяч. СК считает, что тот на самом деле не выполнял заданий особой важности и сложности, а депутат присваивал эти деньги себе. Ущерб московскому бюджету оценили в более чем 2 миллиона рублей.

Ведомство добавило, что проводит следственные действия, сейчас решается вопрос о задержании Шереметьева.

В прокуратуре Москвы Интерфаксу сообщили, что деньги поступали на дебетовую карту помощника депутата. По данным ведомства, Шереметьев якобы говорил помощнику, что эти деньги нужно обналичивать и передавать ему, так как они положены помощникам, которые официально не оформлены. Нарушения выявили в ходе прокурорской проверки.

Шереметьев стал депутатом Мосгордумы от района Новогиреево в прошлом году. Он входит в фракцию КПРФ, а также является членом трех комиссий. В соцсетях у пресс-секретаря «Ассоциации народного сопротивления» Никиты Зайцева указано, что помощником Шереметьева работает он.