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№ 89 от 19 августа 2020

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«Бавария» обыграла «Лион» со счетом 3:0 и вышла в финал Лиги чемпионов

Спорт1 509

1 509
 

Немецкая «Бавария» обыграла французский «Лион» в полуфинале Лиги чемпионов со счетом 3:0.

Матч прошел на стадионе «Жозе Альваладе» в Лиссабоне. Счет открыли на 18 минуте. Два гола команде из Германии принес Серж Гнабри, еще один гол — Роберт Левандовский.

Финал Лиги пройдет 23 августа. «Бавария» сыграет с французским «Пари Сен-Жермен (ПСЖ)». В полуфинале «ПСЖ» со счетом 3:0 победил «РБ Лейпциг». Напомним, «Бавария» ярко вышла в полуфинал: она разгромила испанскую «Барселону» со счетом 8:2.

Отметим, немецкая команда является пятикратным победителем Лиги, а французская «ПСЖ» вышла в финал в первый раз.

В Лиге чемпионов «Бавария» и «Лион» встречаются не впервые: команды сыграли в ЛЧ девять матчей, немецкий клуб одержал пять побед, французский — две, еще два матча завершились вничью. В в сезоне-2009/10 эти команды также встретились на стадии полуфинала, и по итогам двух матчей победу одержала «Бавария» со счетом 4:0.

В марте Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил приостановить все предстоящие матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы из-за ситуации с распространением COVID-19. Формат оставшейся части сезона Лиги Чемпионов был изменен и со стадии 1/4 финала все противостояния проходят в Лиссабоне и состоят из одного матча (в формате «Финала восьми»).

Теги:
ng , футбол, лига чемпионов

Навального госпитализировали с отравлением в Омске. Ему стало плохо в самолете

Политика9 026

9 026
 

У Алексея Навального диагностировали токсическое отравление во время перелета из Томска в Москву, сообщила в своем твиттере пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

«Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление», — написала Ярмыш.

Она рассказала «Новой», что диагноз ему поставили врачи. «Очевидно, его отравили», — добавила она. Позже Ярмыш опровергла информацию о том, что политик пришел в сознание в омской больнице, и сообщила «Новой», что Навальный находится в реанимации и не приходит в себя. В своем твиттере она написала, что Навального подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, в больницу вызвали полицию.

Напомним, на политика и ранее совершались покушения. Так, 28 июля прошлого года, сразу после митинга 27 июля за допуск независимых депутатов на выборы в Мосгордуму, Навального госпитализировали из спецприемника, где он отбывал арест 30 суток за призывы выйти на акцию, в московскую клиническую больницу с диагнозом «острая аллергическая реакция». По его словам, у него начала «гореть и колоться» кожа на лице, шее и ушах.

«Сильный отек лица и покраснение кожных покровов. Источник аллергической реакции не определен. За всю свою жизнь Алексей никогда прежде не испытывал аллергической реакции», — сообщила тогда пресс-секретарь. При этом врач-офтальмолог Навального и глава «Профсоюза врачей» Анастасия Васильева тогда жаловалась на то, что вызвавший отеки раздражитель так и не был установлен врачами. 

На следующий день, после возвращения Навального из больницы его вновь отправили в спецприемник. Руководство тогда отказалось допустить Васильеву к оппозиционеру. Позже Навальный подал в СК заявление об отравлении.

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Теги:
ФБК, отравление, навальный, ng
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