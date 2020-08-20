«Бавария» обыграла «Лион» со счетом 3:0 и вышла в финал Лиги чемпионов

Немецкая «Бавария» обыграла французский «Лион» в полуфинале Лиги чемпионов со счетом 3:0.

Матч прошел на стадионе «Жозе Альваладе» в Лиссабоне. Счет открыли на 18 минуте. Два гола команде из Германии принес Серж Гнабри, еще один гол — Роберт Левандовский.

Финал Лиги пройдет 23 августа. «Бавария» сыграет с французским «Пари Сен-Жермен (ПСЖ)». В полуфинале «ПСЖ» со счетом 3:0 победил «РБ Лейпциг». Напомним, «Бавария» ярко вышла в полуфинал: она разгромила испанскую «Барселону» со счетом 8:2.

Отметим, немецкая команда является пятикратным победителем Лиги, а французская «ПСЖ» вышла в финал в первый раз.

В Лиге чемпионов «Бавария» и «Лион» встречаются не впервые: команды сыграли в ЛЧ девять матчей, немецкий клуб одержал пять побед, французский — две, еще два матча завершились вничью. В в сезоне-2009/10 эти команды также встретились на стадии полуфинала, и по итогам двух матчей победу одержала «Бавария» со счетом 4:0.

В марте Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил приостановить все предстоящие матчи Лиги Чемпионов и Лиги Европы из-за ситуации с распространением COVID-19. Формат оставшейся части сезона Лиги Чемпионов был изменен и со стадии 1/4 финала все противостояния проходят в Лиссабоне и состоят из одного матча (в формате «Финала восьми»).