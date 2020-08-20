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№ 89 от 19 августа 2020

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Навального госпитализировали с отравлением в Омске. Ему стало плохо в самолете

Политика8 050

8 050
 

У Алексея Навального диагностировали токсическое отравление во время перелета из Томска в Москву, сообщила в своем твиттере пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

«Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление», — написала Ярмыш.

Она рассказала «Новой», что диагноз ему поставили врачи. «Очевидно, его отравили», — добавила она. Позже Ярмыш опровергла информацию о том, что политик пришел в сознание в омской больнице, и сообщила «Новой», что Навальный находится в реанимации и не приходит в себя. В своем твиттере она написала, что Навального подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, в больницу вызвали полицию.

Напомним, на политика и ранее совершались покушения. Так, 28 июля прошлого года, сразу после митинга 27 июля за допуск независимых депутатов на выборы в Мосгордуму, Навального госпитализировали из спецприемника, где он отбывал арест 30 суток за призывы выйти на акцию, в московскую клиническую больницу с диагнозом «острая аллергическая реакция». По его словам, у него начала «гореть и колоться» кожа на лице, шее и ушах.

«Сильный отек лица и покраснение кожных покровов. Источник аллергической реакции не определен. За всю свою жизнь Алексей никогда прежде не испытывал аллергической реакции», — сообщила тогда пресс-секретарь. При этом врач-офтальмолог Навального и глава «Профсоюза врачей» Анастасия Васильева тогда жаловалась на то, что вызвавший отеки раздражитель так и не был установлен врачами. 

На следующий день, после возвращения Навального из больницы его вновь отправили в спецприемник. Руководство тогда отказалось допустить Васильеву к оппозиционеру. Позже Навальный подал в СК заявление об отравлении.

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Теги:
ФБК, отравление, навальный, ng
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