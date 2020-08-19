В Тюмени экс-начальника колонии приговорили к 8 годам лишения свободы за переселение заключенных в VIP-камеры 

Суд в Тюмени приговорил к 8 годам лишения свободы бывшего начальника тюменской исправительной колонии Игоря Чурсина. Об этом сообщает управление СК по региону.

Чурсина признали виновным в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 и 286 УК), получении взятки (290 УК) и незаконном хранении боеприпасов (222 УК). Ему также назначили штраф в 150 тысяч рублей и запретили занимать должности на государственной службе в течение 7 лет.

Суд признал, что экс-начальник, работая в колонии, создал камеры с комфортными условиями и за вознаграждение переселял туда осужденных. У них была возможность жить в отдельном помещении, которое находилось в цехе на территории колонии ИК-1. В такой камере были кожаная мебель, телевизор с плазменным экраном и интернет. Также заключенным можно было пользоваться мобильным телефоном без ограничений. Таким образом Чурсину удалось получить более 2,4 миллиона рублей.

«Кроме того, один из осужденных за взятку Чурсину в размере 700 тысяч рублей организовал на территории колонии продажу другим осужденным продуктов питания, которые складировал в отведенной ему "квартире"», — отметили в пресс-службе СК.

Как сообщает 72.ру, главным арендатором элитных апартаментов был 36-летний рецидивист Руслан Б., осужденный за разбой и убийство таксиста в составе организованной преступной группы. За свою камеру он платил начальнику колонии 100 тысяч в месяц. Также за деньги Чурсин поддерживал и ходатайства об условно-досрочном освобождении.

Кроме того, два осужденных мужчины трудились для начальника колонии лично и изготавливали для него кованые изделия и мебель: стулья, кровати, уличные люстры, стол, кухонный гарнитур, два камина и другие. Изготовленную продукцию на общую сумму 140 тысяч рублей Чурсин увез в дом своей матери. У себя дома Чурсин также незаконно хранил боевые патроны (порядка 2 200 патронов), приобретенные им ранее. Экс-начальник колонии полностью признал вину по всем пунктам и сотрудничал со следствием.