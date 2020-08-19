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№ 89 от 19 августа 2020Читать номер
Координационный совет призвал власти Беларуси немедленно начать переговоры
«Новая газета»редакция
Координационный совет оппозиции призвал власти Беларуси немедленно начать переговоры, следует из текста резолюции, принятой по итогам первого съезда совета. Документ есть в распоряжении «Новой газеты».
«Уклонение от данных переговоров возлагает на действующую власть ответственность за углубление политического и экономического кризиса в Республике Беларусь», — говорится в документе.
Члены совета подчеркнули, что не ставят своей целью изменение конституционного строя и внешнеполитического курса страны. Они напомнили, что народ Беларуси утратил доверие к действующей власти и требует ее отставки, а ряд иностранных государств не признал результаты выборов. Также отмечается, что пока власть не прислушается к требованиям протестующих, жители страны будут продолжать забастовки и демонстрации.
После съезда один из членов совета — экс-директор Купаловского театра Павел Латушко рассказал, что оппозиция уже пыталась пообщаться представителями Администрации президента. «Сегодня у нас была первая попытка установить телефонный контакт с высокими представителями Администрации президента, чтобы проинформировать о реальных целях и задачах, которые ставит перед собой Координационный совет, нежели те, которые озвучиваются в госСМИ. Пока ответа не последовало», — цитирует его Tut.by.
Координационный совет по трансферу власти был создан по инициативе кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. В него вошли доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, юрист Максим Знак, координатор штаба Бабарико Мария Колесникова, писательница и Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич. Лукашенко назвал создание координационного совета «попыткой захвата власти».
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