Лукашенко утвердил новый состав правительства: премьер-министр и глава МВД сохранили свои посты

Александр Лукашенко, которого ЦИК Беларуси объявил победителем президентских выборов, утвердил новый состав правительства. Об этом сообщает государственное агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

Премьер-министром вновь стал Роман Головченко. Остались на своих местах и руководители силовых ведомств: министерство внутренних дел по-прежнему будет возглавлять Юрий Караев, а министерство обороны — Виктор Хренин.

Должность министра иностранных дел вновь займет Владимир Макей, а Минздравом будет руководить Владимир Караник. Все остальные министры также сохранили свои посты.

Правительство во главе с Романом Головченко сложило свои полномочия после президентских выборов. Впрочем, они продолжили исполнять свои обязанности до назначения нового кабмина.