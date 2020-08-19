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№ 89 от 19 августа 2020

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Лукашенко утвердил новый состав правительства: премьер-министр и глава МВД сохранили свои посты

Общество551

551
 

Александр Лукашенко, которого ЦИК Беларуси объявил победителем президентских выборов, утвердил новый состав правительства. Об этом сообщает государственное агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

Премьер-министром вновь стал Роман Головченко. Остались на своих местах и руководители силовых ведомств: министерство внутренних дел по-прежнему будет возглавлять Юрий Караев, а министерство обороны — Виктор Хренин.

Должность министра иностранных дел вновь займет Владимир Макей, а Минздравом будет руководить Владимир Караник. Все остальные министры также сохранили свои посты.

Правительство во главе с Романом Головченко сложило свои полномочия после президентских выборов. Впрочем, они продолжили исполнять свои обязанности до назначения нового кабмина.

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Теги:
sn, лукашенко, правительство, беларусь
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