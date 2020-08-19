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№ 89 от 19 августа 2020Читать номер
Страны ЕС не признали итоги выборов в Беларуси и решили выделить 53 млн евро на помощь белорусскому народу
Страны Евросоюза отказались признать итоги выборов в Беларуси. Об этом по итогам экстренного саммита лидеров стран ЕС заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает DW.
Канцлер ФРГ подтвердила позицию ЕС о том, что выборы в Беларуси были нечестными. По ее словам, она пыталась связаться с Александром Лукашенко, однако тот поговорить отказался.
Меркель подчеркнула, что внешнее вмешательство в ситуацию недопустимо, однако лидеры стран ЕС заявили о готовности ввести персональные санкции против официальных лиц Беларуси, которые, вместе с тем, не повредят белорусскому народу.
Глава Евросовета Шарль Мишель по итогам встречи также подтвердил, что Евросоюз в ближайшее время внесет в санкционные списки тех, кто «украл выборы» и ответственен за нарушение прав человека и репрессии в Беларуси.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС решил выделить 53 млн евро на помощь белорусскому народу на развитие гражданского общества, помощь жертвам насилия со стороны властей, борьбу с коронавирусом и помощь бизнесу в стране.
Напомним, ЦИК Беларуси на прошлой неделе объявил Лукашенко победителем президентских выборов. При этом неофициальные экзит-полы и данные с УИК показывают победу оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. Сразу после выборов в Беларуси начались массовые акции протеста, в ходе которых силовики жестоко задерживали и избивали протестующих, а Тихановская была вынуждена уехать в Литву из-за угроз со стороны действующих властей. Сейчас в стране проходит общенациональная забастовка: рабочие крупнейших предприятий отказываются работать и требуют пересмотра итогов голосования.
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