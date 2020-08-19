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№ 89 от 19 августа 2020Читать номер
Сотрудники Головинского суда не пустили прессу на заседание по делу аспиранта МГУ Азата Мифтахова
«Новая газета»редакция
Сотрудники Головинского суда Москвы не пустили прессу на заседание по делу аспиранта МГУ, математика Азата Мифтахова, передает корреспондент «Новой газеты» из приемной суда. Пресс-секретарь отказалась отвечать на звонки журналиста, так как сама «находится в отпуске».
Корреспондент «Новой» добавил, что в приемной суда секретарь заявила, что подходила к залу, но там никого не было, поэтому прессу не пустили, хотя уже за час до заседания около зала находились журналисты и группа поддержки Мифтахова.
Головинский суд сегодня продлил арест Мифтахову до 4 декабря, следующие заседания по делу пройдут 2 и 8 сетрября.
ОБНОВЛЕНО 17:15
Суд продлил на три месяца меру пресечения Азату Мифтахову, сообщает ОВД-Инфо. Он останется в СИЗО до четвертого декабря.
Напомним, аспирант мехмата МГУ Мифтахов был задержан 1 февраля 2019 по обвинению в незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Следствие утверждало, что Мифтахов изготовил взрывное устройство, обвиняемый вину отрицал. 1 февраля также сообщалось об обысках у анархистов движения «Народная самооборона». Следствие пыталось добиться признаний, что Мифтахов — лидер анархического движения, но задержанный это не признавал.
7 февраля 2019 года Мифтахову было выдвинуто новое обвинение в нападении на офис «Единой России» в Ховрино — речь идет о поджоге офиса партии, когда неизвестные кинули дымовую шашку в разбитое окно здания. Тогда присутствовавший на очной ставке засекреченный свидетель опознал Мифтахова лишь «по выразительным бровям» и сообщил, что он руководил действиями нападавших. Обвиняемый вину не признал. 2 февраля Мифтахов был отправлен в СИЗО, он уже полтора года находится в Бутырской тюрьме.
Адвокат Мифтахова Светлана Сидоркина сообщала, что ее подзащитный подвергался пыткам и насилию, а правозащитный центр «Мемориал» признал аспиранта мехмата политическим заключенным.