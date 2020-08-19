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№ 89 от 19 августа 2020Читать номер
Жириновскому отказали в посещении арестованного экс-губернатора Хабаровского края Фургала
Главу партии ЛДПР Владимира Жириновского и группу его однопартийцев не пустили на встречу с арестованным экс-губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом в СИЗО «Лефортово», передает РИА Новости.
По словам Жириновского, сотрудники СИЗО сообщили, что камера Фургала пуста, так как с ним ведутся следственные действия. Лидер ЛДПР в ответ заявил, что продолжит добиваться встречи с Фургалом и отстранения начальника СИЗО «Лефортово» Алексея Ромашева.
В Минюсте, комментируя инцидент, заявили, что депутаты Госдумы могут без специального разрешения посещать СИЗО, однако для свидания им нужно разрешение следователя, которого у Жириновского не было. Во ФСИН также заявили о необходимости разрешения, добавив, что сотрудники «Лефортово» действовали по закону.
Напомним, экс-глава Хабаровского края и член ЛДПР Сергей Фургал уже больше месяца находится в СИЗО по обвинению в причастности к ряду заказных убийств в 2000-х; сам политик вину не признает. Фуграл жаловался членам ОНК на информационную блокаду: он совсем не получает писем и не знает, что происходит в стране. Фургалу передают посылки, но от однопартийцев, как говорил политик в конце июля, он ничего не получил.
Задержание Фургала и назначение на его место Михаила Дегтярева вызвало волну протестов в крае, которые продолжаются до сих пор: жители региона уже шестую неделю подряд продолжают выходить на масштабные акции в поддержку арестованного чиновника. Демонстранты требуют судить бывшего чиновника в Хабаровске.