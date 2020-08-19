Норвегия решила выслать из страны российского дипломата из-за шпионского скандала. Об этом сообщает NRK со ссылкой на МИД королевства.

Имя высылаемого министерство не назвало, уточнив только, что он работает в торговом отделе посольства. «Он совершил действия, несовместимые с ролью и статусом дипломата», — заявили в норвежском МИД.

По данным NRK, российское посольство проинформировали о высылке дипломата во вторник днем, у него есть 72 часа на то, чтобы покинуть страну.

Обновлено 18:00 Посольство России в Норвегии подтвердило задержание заместителя торгового представителя и завило протест МИД Норвегии в связи с нарушением статуса дипломата. «Его обыскали, не предоставили возможность связаться с посольством или вызвать к месту инцидента сотрудника консульского отдела», — заявили в диппредставительстве. В посольстве добавили, что компания DNV GL, сотрудником которой является арестованный норвежский гражданин, «имеет многолетний опыт сотрудничества с российским фирмами и ведомствами, отвечающими за нефтегазодобычу, судостроение, крупные инфраструктурные проекты», и такая кооперация «никогда не вызывала вопросов у норвежской стороны».

Напомним, в передаче секретных данных России заподозрили 50-летнего жителя Осло, его зовут Харшарн Сингх Татгар. Мужчину задержали во время встречи с россиянином. Ему вменяются ст. 123 и 124 УК Норвегии, которые касаются разглашения гостайны. Он признался, что передавал информацию за деньги, однако свою вину отрицает.

Задержанный — сотрудник компании DNV GL (раньше — Det Norske Veritas), у него были контакты с представителями норвежской оборонной промышленности. Компания занимается сертификацией в области энергетики и судостроения. Она заявила, что речь может идти о передаче данных, связанных с оборонной инфраструктурой. Upstream DNV уточнила, что сотрудник работал над совместным отраслевым проектом 3D-печати в нефтегазовом подразделении и доступа к секретной информации у него не было.