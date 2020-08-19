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№ 89 от 19 августа 2020

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Защита Ивана Сафронова подала жалобу в Генпрокуратуру на следователя, не раскрывшего сути обвинений

Общество4

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Адвокаты обвиняемого в госизмене экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова обратились в Генпрокуратуру с жалобой на действия следователя, который не разъяснил им сути обвинений. Об этом сообщил ТАСС защитник Иван Павлов. 

«У обвиняемого есть право знать, в чем он обвиняется. Это одно из основных его прав», — сказал он. 

В конце июля следователь ФСБ Александр Чабан заявил, что уже сказанного в обвинении вполне «достаточно для восприятия». Адвокаты хотели уточнить, при каких обстоятельствах, по мнению следствия, Сафронова привлекла к сотрудничеству чешская разведка, какие конкретно задания он выполнял после этого, от кого именно их получил, кому и в какой форме передал сведения.

Напомним, Сафронова задержали и арестовали 7 июля, он сейчас находится в московском СИЗО «Лефортово». ФСБ отрицает, что обвинения связаны с журналистской деятельностью, однако сам Сафронов и его родственники считают, что это не так. Павлов рассказывал, что его подзащитному предлагали пойти на сделку со следствием и раскрыть свои журналистские источники.

Теги:
адвокаты, сафронов, em

«Роскомсвобода»: данные систем уличного наблюдения и распознавания лиц москвичей свободно продаются в даркнете

Общество363

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За полгода работы систем уличного видеонаблюдения и распознавания лиц чиновники так и не остановили утечки данных с московских камер, следует из доклада «Роскомсвободы» (есть в распоряжении у «Новой газеты»). 

Организация провела собственный мониторинг черного рынка данных, чтобы понять, насколько изменилась ситуация с утечками персональных данных с камер «Безопасного города» и системы распознавания лиц в Москве. В рамках проведенного эксперимента «Роскомсвобода» пришла к выводу, что ничего не изменилось: утечки и неавторизованный доступ к технологиям распознавания лиц позволяют следить за любым жителем столицы.

Журналист Андрей Каганских в конце 2019 года провел эксперимент и выяснил, что в московской системе видеослежки нет препятствий для утечек данных и что полицейские, имея доступ к системе интеллектуального видеонаблюдения, незаконно продают данные на форумах и чатах, в основном частным детективам и коллекторам. Цена вопроса варьировалась от трех тысяч до десяти тысяч рублей.

По просьбе «Роскомсвободы» Каганских вновь провел небольшой мониторинг предложений о продаже таких данных на черных рынках. Выяснилось, что доступ к камерам по прямой ссылке до сих пор открыт примерно по тем же ценам.

Сейчас, по информации «Роскомсвободы», поиск человека по камерам стоит в районе 15 тысяч рублей. Департамент информационных технологий Москвы в ответ на это заявляет, что «доступ к данным единого центра хранения данных имеют только уполномоченные сотрудники органов исполнительной власти и правоохранительных органов».

Волонтер организации Анна попробовала «пробить» собственное лицо на имеющихся ресурсах и, как сообщает «Роскомсвобода», за небольшую плату получила подробный отчет с результатом от 79 московских камер с точностью определения лица 71%, с указанием всех адресов, где была за последний месяц.

Напомним, технологии контроля за действиями москвичей интенсивно развивались в период борьбы с пандемией коронавируса: внедрялись камеры с функцией распознавания лиц, биометрические паспорта, «QR-коды», система пропусков. Все это ограничивало перемещения людей под предлогом карантинных мер. Система цифровых или аналоговых пропусков позволяла ограничивать виды транспорта и цели передвижения, то же самое позволяло делать видеонаблюдение, в том числе с функцией распознавания лиц, и отслеживание местонахождения людей по геолокационным данным.

«Роскомсвобода» сообщает, что, чтобы не допустить массовых утечек персональных данных, организация подает в суд, «имея прямые доказательства того, что с системой распознавания лиц не все так хорошо, как нам об этом говорят чиновники».

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Теги:
ng , камеры наблюдения, москва, персональные данные, роскомсвобода
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