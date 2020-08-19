В минском госпитале скончался раненный во время протестов мужчина

43-летний Геннадий Шутов из Бреста, раненный во время протестов 11 августа, скончался в военном госпитале в Минске, рассказали его родственники Tut.by.

Шутов во время протестов получил огнестрельное ранение в голову. Родственники сообщили, что не могли его найти двое суток, но позже выяснили, что мужчину доставили сначала в Брестскую областную больницу, затем вертолетом переправили в военный госпиталь в Минск. Он скончался там сегодня.

Родственники мужчины рассказали, что общались с очевидцами произошедшего и те рассказывали, что Геннадий не дрался, не конфликтовал — просто шел. Люди, с которыми говорили родственники, считают, что выстрел был сделан с крыши здания.

МВД Беларуси сообщало, что в ночь с 11 на 12 августа на милиционеров в Бресте «напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках». По версии министерства, предупредительные выстрелы вверх нападавших не остановили, и из-за этого милиция стреляла на поражение. Один человек был ранен, министерство его имени не называло.

Милиция сообщала о гибели троих протестующих. 25-летний Александр Вихор из Гомеля скончался после задержания. Его родные рассказывали, что у него были проблемы с сердцем и требовали возбудить уголовное дело из-за смерти Вихора, подчеркивая, что мужчине вовремя не оказали медпомощь.

Еще один погибший — 34-летний Александр Тарайковский из Минска. МВД утверждало, что у него в руках взорвалась граната. Однако Associated Press и «Еврорадио» публиковали кадры, на которых видно, что он упал перед силовиками после ранения в грудную клетку, в мужчину выстрелил один из омоновцев.

Вчера МВД сообщало, что около 3:20 16 августа на 19-летнего жителя Минска, который, как утверждает министерство, участвовал в протестах, наехала машина, и он скончался от полученных травм. «Еврорадио» выяснило, что погибшего зовут Артем Паруков, родственники молодого человека в версию МВД о его гибели не верят.