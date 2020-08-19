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№ 89 от 19 августа 2020

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Глава Башкирии заявил о возможном выкупе государством активов «БСК» и «ином источнике сырья» вместо шихана Куштау

Общество1

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Глава Башкортостана Радий Хабиров в интервью главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову заявил, что государство готовит акционерам «Башкирской содовой компании» предложение по выкупу предприятия. Инициатива связана с противостоянием вокруг шихана Куштау, где с начала месяца произошла серия столкновений между промышленниками и экозащитниками.

«Нам надо забирать предприятие. Нужно взять контрольный пакет. Выкупить у них (акционеров) определённую долю. Мы, как местные люди, как люди понимающие, что здесь происходит, будем управлять предприятием», — сказал Хабиров.

Глава Башкирии отметил, что государство видит иные источники сырья для содового завода, помимо Куштау. Судьба шихана будет решаться в ходе переговоров с общественностью.

К разработке шихана Куштау «Башкирская содовая компания» приступила в начале августа. Предприятие намерено полностью срыть гору ради добычи известняка. На защиту шихана встали тысячи жителей Башкирии: они подчеркивают, что гора является священной для башкирского народа. Против уничтожения горы выступают также ученые, отмечая, что возраст шихана — около 300 млн лет, и что на ней живут около 60 видов краснокнижных животных и растений. 

Во время противостояний с силовиками и ЧОП были задержаны более 70 активистов. Вчера они объявили бессрочную голодовку. 

Теги:
башкирия, куштау, em
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