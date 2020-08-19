Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

Подборка

Главные тексты недели

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 89 от 19 августа 2020

Читать номер

В России выявили 4 828 новых случаев заражения коронавирусом

Общество116

116
 

В России выявили 4 828 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Общее число заболевших в стране с начала пандемии превысило 937 тысяч. В Москве инфекцию нашли еще у 691 человека, в Санкт-Петербурге — у 162. На третье место по числу новых пациентов опять вышло Подмосковье (+151), на четвертом и пятом находятся Свердловская (+147) и Нижегородская (+138) области.

За последние сутки непосредственно от COVID-19 скончались 117 человек, из них 10 — в Москве, 17 — в Санкт- Петербурге. Всего с начала пандемии от коронавируса умерли почти 16 тысяч жителей России.

Тем временем во всем мире зафиксировано 22,1 миллиона случаев заражения коронавирусом. Большая часть их них — более 5 миллионов — зарегистрирована в США, следом идут Бразилия (3 млн) и Индия (2,7 млн). Россия по числу заболевших находится на четвертом месте.

Теги:
sn, россия, пандемия, коронавирус

ТАСС: дело блогера Андрея Пыжа связано с перевозкой на Украину документов о московском метро

Общество506

5061
 

Уголовное дело о незаконном доступе к гостайне (ст. 283.1 УК) против блогера Андрея Пыжа связано с документами о московском метро и секретных подземных сооружениях. Об этом сообщил источник ТАСС.

«Ему вменяется провоз на территорию Украины данных, связанных с линиями метрополитена в Москве, а также подземными транспортными сооружениями мобилизационного предназначения, которые охраняются законом и правоохранительными органами», — рассказал он. 

Собеседник ТАСС уточнял, что Пыж перевез документы на Украину, чтобы там, по его словам, использовать их для своего блога. Другой источник агентства отмечал, что силовики следили за блогером уже давно, а экспертизу о наличии гостайны в документах проводит экспертный центр в Тверской области, где ведутся также экспертизы по делам о терроризме и экстремизме. 

Пыжа арестовали 6 августа. По статье о незаконном получении доступа к гостайне ему может грозить до восьми лет лишения свободы. Адвокат Алексей Хальзов говорил «Открытым медиа», что Пыж частично признал вину, однако в Общественной наблюдательной комиссии заявили, что вину он не признает.

Блогер снимал видео для канала Urbanturizm на YouTube, у которого 799 тысяч подписчиков. В последнем видео, опубликованном в начале августа, Пыж рассказывает о поездке в Беларусь, где он сплавлялся по реке на двухэтажном плоту.

Теги:
гостайна, блогеры, em
Больше интересного в вашей ленте
Тест: Назовите имена популярных советских актеров на фото
Вы будете видеть меньше такого
Вьетнам показал «ГАЗель», которая нам и не снилась
Вы будете видеть меньше такого
Три русских слова, которых нет в русском языке!
Вы будете видеть меньше такого
Заглянула в обычный двор в белорусской деревне. Увидела там красоту. Показываю
Вы будете видеть меньше такого
💍 Свадебные тренды: новые фишки для современного торжества
Вы будете видеть меньше такого
Как сделать неубиваемую садовую фигурку. Можно мыть, кидать, а ей ничего не будет - проверено😉👌
Вы будете видеть меньше такого
Прогноз погоды: россиян ждёт необычная осень
Вы будете видеть меньше такого
Их не смущает разница в возрасте. Взгляните на спортсменок, которые значительно младше своих спутников
Вы будете видеть меньше такого
Дача-замок актрисы Екатерины Градовой и ее дочки Марии Мироновой
Вы будете видеть меньше такого
Ковальчук перейдет в «Авангард»? Ржига попал в больницу. Матчи в Минске нужно проводить без зрителей
Вы будете видеть меньше такого
Что бы я купил по цене нового УАЗ Патриот на вторичке? Показываю 3 достойных внедорожника совсем другого уровня
Вы будете видеть меньше такого
Выпросила у свекрови два старых советских стула и превратила их в настоящую красоту – хоть на продажу
Вы будете видеть меньше такого
Самый дорогой трансфер лета в РПЛ (после Ловрена) и два новичка "Рубина"
Вы будете видеть меньше такого
Удаляем ненужные программы Windows, замедляющие компьютер
Вы будете видеть меньше такого
Проект N: как отмывали миллионы Аблязова
Вы будете видеть меньше такого
Главная беда российской электроники
Вы будете видеть меньше такого
Ученые воссоздали лицо человека, голова которого была насажена на кол 8000 лет назад
Вы будете видеть меньше такого
Анатолий Кот. Брак с Юлией Высоцкой, которая встречалась с его другом, две жены и поздний ребёнок красавца-актёра.
Вы будете видеть меньше такого
После сбора урожая Смородины, кладу под куст Народную подкормку, и будете приятно удивлены в следующем году хорошим…
Вы будете видеть меньше такого
Можно ли продать садоводу земли общего пользования?
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera