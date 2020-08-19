В России выявили 4 828 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Общее число заболевших в стране с начала пандемии превысило 937 тысяч. В Москве инфекцию нашли еще у 691 человека, в Санкт-Петербурге — у 162. На третье место по числу новых пациентов опять вышло Подмосковье (+151), на четвертом и пятом находятся Свердловская (+147) и Нижегородская (+138) области.

За последние сутки непосредственно от COVID-19 скончались 117 человек, из них 10 — в Москве, 17 — в Санкт- Петербурге. Всего с начала пандемии от коронавируса умерли почти 16 тысяч жителей России.

Тем временем во всем мире зафиксировано 22,1 миллиона случаев заражения коронавирусом. Большая часть их них — более 5 миллионов — зарегистрирована в США, следом идут Бразилия (3 млн) и Индия (2,7 млн). Россия по числу заболевших находится на четвертом месте.