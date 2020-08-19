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№ 89 от 19 августа 2020Читать номер
В России выявили 4 828 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 4 828 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
Общее число заболевших в стране с начала пандемии превысило 937 тысяч. В Москве инфекцию нашли еще у 691 человека, в Санкт-Петербурге — у 162. На третье место по числу новых пациентов опять вышло Подмосковье (+151), на четвертом и пятом находятся Свердловская (+147) и Нижегородская (+138) области.
За последние сутки непосредственно от COVID-19 скончались 117 человек, из них 10 — в Москве, 17 — в Санкт- Петербурге. Всего с начала пандемии от коронавируса умерли почти 16 тысяч жителей России.
Тем временем во всем мире зафиксировано 22,1 миллиона случаев заражения коронавирусом. Большая часть их них — более 5 миллионов — зарегистрирована в США, следом идут Бразилия (3 млн) и Индия (2,7 млн). Россия по числу заболевших находится на четвертом месте.
Теги:sn, россия, пандемия, коронавирус
ТАСС: дело блогера Андрея Пыжа связано с перевозкой на Украину документов о московском метро
Уголовное дело о незаконном доступе к гостайне (ст. 283.1 УК) против блогера Андрея Пыжа связано с документами о московском метро и секретных подземных сооружениях. Об этом сообщил источник ТАСС.
«Ему вменяется провоз на территорию Украины данных, связанных с линиями метрополитена в Москве, а также подземными транспортными сооружениями мобилизационного предназначения, которые охраняются законом и правоохранительными органами», — рассказал он.
Собеседник ТАСС уточнял, что Пыж перевез документы на Украину, чтобы там, по его словам, использовать их для своего блога. Другой источник агентства отмечал, что силовики следили за блогером уже давно, а экспертизу о наличии гостайны в документах проводит экспертный центр в Тверской области, где ведутся также экспертизы по делам о терроризме и экстремизме.
Пыжа арестовали 6 августа. По статье о незаконном получении доступа к гостайне ему может грозить до восьми лет лишения свободы. Адвокат Алексей Хальзов говорил «Открытым медиа», что Пыж частично признал вину, однако в Общественной наблюдательной комиссии заявили, что вину он не признает.
Блогер снимал видео для канала Urbanturizm на YouTube, у которого 799 тысяч подписчиков. В последнем видео, опубликованном в начале августа, Пыж рассказывает о поездке в Беларусь, где он сплавлялся по реке на двухэтажном плоту.