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№ 89 от 19 августа 2020Читать номер
ТАСС: дело блогера Андрея Пыжа связано с перевозкой на Украину документов о московском метро
Уголовное дело о незаконном доступе к гостайне (ст. 283.1 УК) против блогера Андрея Пыжа связано с документами о московском метро и секретных подземных сооружениях. Об этом сообщил источник ТАСС.
«Ему вменяется провоз на территорию Украины данных, связанных с линиями метрополитена в Москве, а также подземными транспортными сооружениями мобилизационного предназначения, которые охраняются законом и правоохранительными органами», — рассказал он.
Собеседник ТАСС уточнял, что Пыж перевез документы на Украину, чтобы там, по его словам, использовать их для своего блога. Другой источник агентства отмечал, что силовики следили за блогером уже давно, а экспертизу о наличии гостайны в документах проводит экспертный центр в Тверской области, где ведутся также экспертизы по делам о терроризме и экстремизме.
Пыжа арестовали 6 августа. По статье о незаконном получении доступа к гостайне ему может грозить до восьми лет лишения свободы. Адвокат Алексей Хальзов говорил «Открытым медиа», что Пыж частично признал вину, однако в Общественной наблюдательной комиссии заявили, что вину он не признает.
Блогер снимал видео для канала Urbanturizm на YouTube, у которого 799 тысяч подписчиков. В последнем видео, опубликованном в начале августа, Пыж рассказывает о поездке в Беларусь, где он сплавлялся по реке на двухэтажном плоту.
Демократическая партия официально выдвинула Байдена кандидатом в президенты США
Демократическая партия официально выдвинула бывшего вице-президента США Джо Байдена кандидатом в президенты страны. Об итогах съезда партии, который прошел в штате Висконсин, сообщает Associated Press.
«Для меня было честью соревноваться вместе с одной из самых талантливых групп кандидатов, когда-либо выставлявшихся Демократической партией. Я с гордостью могу сказать, что мы идем на эти выборы как единая партия», — прокомментировал политик свое выдвижение.
В ходе праймериз Демократической партии за Байдена проголосовали 3500 делегатов. Его соперник — сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс — получил около 1,1 тысячи голосов и позже снял свою кандидатуру.
Напомним, выборы президента США пройдут 3 ноября. Основным конкурентом Байдена станет действующий президент страны Дональд Трамп, которого выдвинула Республиканская партия. По данным социологического опроса в августе, за Байдена готовы проголосовать 50% американцев, а за действующего президента свой голос отдали бы 46% опрошенных.