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№ 89 от 19 августа 2020

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Демократическая партия официально выдвинула Байдена кандидатом в президенты США 

Политика24

24
 

Демократическая партия официально выдвинула бывшего вице-президента США Джо Байдена кандидатом в президенты страны. Об итогах съезда партии, который прошел в штате Висконсин, сообщает Associated Press.

«Для меня было честью соревноваться вместе с одной из самых талантливых групп кандидатов, когда-либо выставлявшихся Демократической партией. Я с гордостью могу сказать, что мы идем на эти выборы как единая партия», — прокомментировал политик свое выдвижение.

В ходе праймериз Демократической партии за Байдена проголосовали 3500 делегатов. Его соперник — сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс — получил около 1,1 тысячи голосов и позже снял свою кандидатуру.

Напомним, выборы президента США пройдут 3 ноября. Основным конкурентом Байдена станет действующий президент страны Дональд Трамп, которого выдвинула Республиканская партия. По данным социологического опроса в августе, за Байдена готовы проголосовать 50% американцев, а за действующего президента свой голос отдали бы 46% опрошенных.

Теги:
sn, байден, трамп, сша, выборы

Светлана Тихановская призвала европейских лидеров не признавать итоги выборов в Беларуси

Политика308

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Светлана Тихановская записала видеообращение к Европейскому Совету. Оно опубликовано на YouTube-канале движения «Страна для жизни».

«Я призываю вас (европейских лидеров — ред.) не признать этих сфальсифицированных выборов. Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах нашего народа и всего мира. С целью способствовать мирной передаче власти, я инициировала создание Национального координационного совета Беларуси. Он возглавит процесс мирной передачи власти посредством диалога», — заявила она.

Тихановская отметила, что акции против официальных результатов выборов продолжаются в стране вторую неделю, а демонстрантов избивали силовики.

«Уважаемые главы государств Европы, я призываю вас поддержать пробуждение Беларуси. Я призываю все страны уважать принципы международного права. Я призываю уважать суверенитет Республики Беларусь и выбор белорусского народа», — заключила она.

Напомним, протесты в Беларуси начались после окончания голосования на президентских выборах. ЦИК страны утверждает, что на них победил Александр Лукашенко, якобы набравший более 80% голосов, а Тихановская, по данным комиссии, получила лишь примерно 10%. Независимые наблюдатели фиксировали нарушения и все кандидаты, кроме Лукашенко, обжаловали результаты выборов, но ни одну их них ЦИК не удовлетворил.

Тихановская сейчас находится в Литве. Когда стало известно, что она не в Беларуси, в сети появились два ее обращения, на одном из которых она говорила жителям страны не выходить на протесты. Текст обращения она читала с листа, в ЦИК позже подтвердили, что запись была сделана в здании комиссии. Штаб Тихановской и МИД Литвы говорили о давлении на нее.

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Теги:
беларусь, тихановская, em
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