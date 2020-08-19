Демократическая партия официально выдвинула Байдена кандидатом в президенты США 

Светлана Тихановская записала видеообращение к Европейскому Совету. Оно опубликовано на YouTube-канале движения «Страна для жизни».

«Я призываю вас (европейских лидеров — ред.) не признать этих сфальсифицированных выборов. Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах нашего народа и всего мира. С целью способствовать мирной передаче власти, я инициировала создание Национального координационного совета Беларуси. Он возглавит процесс мирной передачи власти посредством диалога», — заявила она.

Тихановская отметила, что акции против официальных результатов выборов продолжаются в стране вторую неделю, а демонстрантов избивали силовики.

«Уважаемые главы государств Европы, я призываю вас поддержать пробуждение Беларуси. Я призываю все страны уважать принципы международного права. Я призываю уважать суверенитет Республики Беларусь и выбор белорусского народа», — заключила она.

Напомним, протесты в Беларуси начались после окончания голосования на президентских выборах. ЦИК страны утверждает, что на них победил Александр Лукашенко, якобы набравший более 80% голосов, а Тихановская, по данным комиссии, получила лишь примерно 10%. Независимые наблюдатели фиксировали нарушения и все кандидаты, кроме Лукашенко, обжаловали результаты выборов, но ни одну их них ЦИК не удовлетворил.

Тихановская сейчас находится в Литве. Когда стало известно, что она не в Беларуси, в сети появились два ее обращения, на одном из которых она говорила жителям страны не выходить на протесты. Текст обращения она читала с листа, в ЦИК позже подтвердили, что запись была сделана в здании комиссии. Штаб Тихановской и МИД Литвы говорили о давлении на нее.