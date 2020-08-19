Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

Подборка

Главные тексты недели

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 89 от 19 августа 2020

Читать номер

Президент Мали решил уйти в отставку после военного мятежа

Политика5

5
 

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил об отставке после того, как военные устроили мятеж в стране. Об этом пишет Reuters. 

«Я не хочу, чтобы проливалась кровь для сохранения моей власти», — заявил он. Кейта также объявил о роспуске правительства и парламента.

Мяжет произошел в Мали накануне. Кейту и премьер-министра страны Бубу Сиссе задержали. Военные, устроившие мятеж, заявили, что проведут в стране новые выборы.

В Мали протесты продолжались более двух месяцев. Было создано оппозиционное «Движение 5 июня», названное в честь дня, когда протестующие вышли на улицы. Они потребовали отставки Кейта и Сиси. 

Ибрагим Кейт стал президентом Мали в 2013 году. До этого, в 2002-2007 годах, он занимал должность премьер-министра. Предыдущего президента Диункунде Траоре свергли в 2012 году в результате государственного переворота.

Теги:
мятеж, мали , em

Суд в Москве оштрафовал экс-фигуранта «московского дела» Барабанова на 450 тысяч рублей за одиночные пикеты в поддержку спецкора «Новой» Ильи Азара

Общество858

8581
 

Пресненский суд Москвы оштрафовал на 450 тысяч рублей экс-фигуранта «московского дела» Владислава Барабанова за пикеты у здания ГУ МВД на Петровке, 38 в поддержку специального корреспондента «Новой газеты» и муниципального депутата района Хамовники Ильи Азара, сообщает ОВД-Инфо.

Его оштрафовали по 8 части 20.2 КоАП: за пикет от 1 июня — на 250 тысяч рублей, за второй пикет от 5 июня — на 200 тысяч рублей.

Адвокат Барабанова Василий Кушнир сообщил, что во время заседания заявил несколько ходатайств, однако суд удовлетворил только одно из них — о вызове полицейских. Они не могли вспомнить Барабанова.

«Допросили сотрудников полиции. Сотрудники не могли вспомнить <…> Барабанова. Сказали, что, возможно, он и был», — передает слова адвоката ОВД-Инфо.

Отметим, Азара 28 мая арестовали на 15 суток за пикет в поддержку автора «Омбудсмена полиции» Владимира Воронцова, которого задержали ранее. Спецкора «Новой» признали виновным в повторном нарушении правил проведения акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). В его поддержку в Москве и Петербурге проходили одиночные пикеты. Акции в Москве проходили 28 мая, 29 мая, 30 мая, 31 мая, 1 июня, а также 5 июня. На всех акциях сотрудники полиции задерживали участников пикетов.

Напомним, экс-фигуранта «московского дела» Барабанова задержали 27 июля на акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По версии следствия, он «принимал активное участие в акции 27 июля и координировал действия протестующих в Палашевском переулке, организовывал направленное движение» протестующих на Петровском бульваре. Сам Барабанов обвинение отрицал. С 3 августа Барабанов находился в СИЗО как подозреваемый в участии в массовых беспорядках. 3 сентября следственный комитет заявил о том, что уголовное преследование Барабанова прекращено в связи с «отсутствием состава преступления». 

Тверской районный суд Москвы присудил Барабанову 70 тысяч рублей в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование в рамках «московского дела». Сам Барабанов тогда требовал возместить ему 1,2 млн рублей.

Теги:
ng , «московское дело», пикеты, штрафы
Больше интересного в вашей ленте
Пять фильмов, где есть много секса и откровенных сцен
Вы будете видеть меньше такого
Прогноз погоды на зиму: синоптики обескуражили россиян
Вы будете видеть меньше такого
Конец альтернативной истории?
Вы будете видеть меньше такого
Громкий трансфер. «Спартак» рискует потерять перспективного футболиста
Вы будете видеть меньше такого
Бывшие в употреблении аналоги превосходят по характеристикам новый МС-21
Вы будете видеть меньше такого
Сделал самоделку из старых брусков, фанеры и колёс! Смотри что получилось
Вы будете видеть меньше такого
Мвила: народ, который остался жить в Анголе, не сбежав с другими
Вы будете видеть меньше такого
Как выглядит изнутри поезд «Сочи», тайно пущенный РЖД до Абхазии с необычными вагонами (28 фото)
Вы будете видеть меньше такого
Hasleo BitLocker Anywhere Professional – бесплатная лицензия
Вы будете видеть меньше такого
ТОП-5 самых надежных компакт-кроссоверов возрастом от 5 лет
Вы будете видеть меньше такого
Самый дорогой трансфер лета в РПЛ (после Ловрена) и два новичка "Рубина"
Вы будете видеть меньше такого
Секс после замужества: чем чаще всего недовольны женщины
Вы будете видеть меньше такого
Рейтинг худших мобильных операторов в России и почему их не выбирают
Вы будете видеть меньше такого
Три закуски на праздничный стол
Вы будете видеть меньше такого
Как придать забору из сетки-рабицы невероятно красивый вид
Вы будете видеть меньше такого
На продажу выставили редкий автобус на шасси ГАЗ-53-12. У него багажник, как у седана
Вы будете видеть меньше такого
Удаляем ненужные программы Windows, замедляющие компьютер
Вы будете видеть меньше такого
Семьям с детьми до 16 лет заплатят еще по 10 000 ₽ на каждого ребенка
Вы будете видеть меньше такого
После сбора урожая Смородины, кладу под куст Народную подкормку, и будете приятно удивлены в следующем году хорошим…
Вы будете видеть меньше такого
Выставку Юрия Анненкова продлили
Вы будете видеть меньше такого
Больше
полезных
статей
Перейти
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera