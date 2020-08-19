Президент Мали решил уйти в отставку после военного мятежа

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил об отставке после того, как военные устроили мятеж в стране. Об этом пишет Reuters.

«Я не хочу, чтобы проливалась кровь для сохранения моей власти», — заявил он. Кейта также объявил о роспуске правительства и парламента.

Мяжет произошел в Мали накануне. Кейту и премьер-министра страны Бубу Сиссе задержали. Военные, устроившие мятеж, заявили, что проведут в стране новые выборы.

В Мали протесты продолжались более двух месяцев. Было создано оппозиционное «Движение 5 июня», названное в честь дня, когда протестующие вышли на улицы. Они потребовали отставки Кейта и Сиси.

Ибрагим Кейт стал президентом Мали в 2013 году. До этого, в 2002-2007 годах, он занимал должность премьер-министра. Предыдущего президента Диункунде Траоре свергли в 2012 году в результате государственного переворота.