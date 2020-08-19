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№ 89 от 19 августа 2020Читать номер
Президент Мали решил уйти в отставку после военного мятежа
Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил об отставке после того, как военные устроили мятеж в стране. Об этом пишет Reuters.
«Я не хочу, чтобы проливалась кровь для сохранения моей власти», — заявил он. Кейта также объявил о роспуске правительства и парламента.
Мяжет произошел в Мали накануне. Кейту и премьер-министра страны Бубу Сиссе задержали. Военные, устроившие мятеж, заявили, что проведут в стране новые выборы.
В Мали протесты продолжались более двух месяцев. Было создано оппозиционное «Движение 5 июня», названное в честь дня, когда протестующие вышли на улицы. Они потребовали отставки Кейта и Сиси.
Ибрагим Кейт стал президентом Мали в 2013 году. До этого, в 2002-2007 годах, он занимал должность премьер-министра. Предыдущего президента Диункунде Траоре свергли в 2012 году в результате государственного переворота.
Суд в Москве оштрафовал экс-фигуранта «московского дела» Барабанова на 450 тысяч рублей за одиночные пикеты в поддержку спецкора «Новой» Ильи Азара
Пресненский суд Москвы оштрафовал на 450 тысяч рублей экс-фигуранта «московского дела» Владислава Барабанова за пикеты у здания ГУ МВД на Петровке, 38 в поддержку специального корреспондента «Новой газеты» и муниципального депутата района Хамовники Ильи Азара, сообщает ОВД-Инфо.
Его оштрафовали по 8 части 20.2 КоАП: за пикет от 1 июня — на 250 тысяч рублей, за второй пикет от 5 июня — на 200 тысяч рублей.
Адвокат Барабанова Василий Кушнир сообщил, что во время заседания заявил несколько ходатайств, однако суд удовлетворил только одно из них — о вызове полицейских. Они не могли вспомнить Барабанова.
«Допросили сотрудников полиции. Сотрудники не могли вспомнить <…> Барабанова. Сказали, что, возможно, он и был», — передает слова адвоката ОВД-Инфо.
Отметим, Азара 28 мая арестовали на 15 суток за пикет в поддержку автора «Омбудсмена полиции» Владимира Воронцова, которого задержали ранее. Спецкора «Новой» признали виновным в повторном нарушении правил проведения акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). В его поддержку в Москве и Петербурге проходили одиночные пикеты. Акции в Москве проходили 28 мая, 29 мая, 30 мая, 31 мая, 1 июня, а также 5 июня. На всех акциях сотрудники полиции задерживали участников пикетов.
Напомним, экс-фигуранта «московского дела» Барабанова задержали 27 июля на акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По версии следствия, он «принимал активное участие в акции 27 июля и координировал действия протестующих в Палашевском переулке, организовывал направленное движение» протестующих на Петровском бульваре. Сам Барабанов обвинение отрицал. С 3 августа Барабанов находился в СИЗО как подозреваемый в участии в массовых беспорядках. 3 сентября следственный комитет заявил о том, что уголовное преследование Барабанова прекращено в связи с «отсутствием состава преступления».
Тверской районный суд Москвы присудил Барабанову 70 тысяч рублей в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование в рамках «московского дела». Сам Барабанов тогда требовал возместить ему 1,2 млн рублей.