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№ 89 от 19 августа 2020Читать номер
Что произошло за ночь 19 августа. Коротко
Общество1 204
Александра НовиковаКорреспондент
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- Вчерашние акции протеста в Беларуси завершились мирно. Накануне в Гродно на центральной площади собрались около 10 тысяч человек. Власти этого города ответили на требования протестующих: пообещали помогать при проведении массовых акций и не оказывать давления на участников забастовок.
- Президент Мали подал в отставку после вспыхнувшего в стране военного мятежа. «Я не хочу, чтобы проливалась кровь для того, чтобы я остался у власти», — объяснил свое решение Ибрагим Бубакар Кейта. Мятеж подняли малийские солдаты на фоне массовых антиправительственных акций, которые продолжались в стране вот уже несколько месяцев.
- У посольства Беларуси в Москве задержали активистку Анну Кречетову. Как сообщает «ОВД-инфо», полицейские пытались отобрать у нее телефон и увезли в ОВД «Басманный».
- В столице за сутки скончались еще 10 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Таким образом, общее число умерших в Москве с начала распространения COVID-19 достигло 4687 человек. Непосредственно от коронавируса по всей России с марта скончались более 15,5 тысячи человек.
- Демократическая партия США официально выдвинула бывшего вице-президента Джо Байдена на пост президента США. «Для меня было честью соревноваться вместе с одной из самых талантливых групп кандидатов, когда-либо выставлявшихся Демократической партией», — прокомментировал политик свое выдвижение. На праймериз он набрал более 3500 голосов делегатов.
- «Пари Сен-Жермен» впервые вышел в финал Лиги чемпионов. В полуфинале команде из Парижа удалось обыграть «РБ Лейпциг» со счетом 3:0. В финале «Пари Сен-Жермен» будет играть либо с «Лионом», либо с «Баварией»; это зависит от итогов матча между этими клубами.
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