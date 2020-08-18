Суд в Москве оштрафовал экс-фигуранта «московского дела» Барабанова на 450 тысяч рублей за одиночные пикеты в поддержку спецкора «Новой» Ильи Азара

Пресненский суд Москвы оштрафовал на 450 тысяч рублей экс-фигуранта «московского дела» Владислава Барабанова за пикеты у здания ГУ МВД на Петровке, 38 в поддержку специального корреспондента «Новой газеты» и муниципального депутата района Хамовники Ильи Азара, сообщает ОВД-Инфо.

Его оштрафовали по 8 части 20.2 КоАП: за пикет от 1 июня — на 250 тысяч рублей, за второй пикет от 5 июня — на 200 тысяч рублей.

Адвокат Барабанова Василий Кушнир сообщил, что во время заседания заявил несколько ходатайств, однако суд удовлетворил только одно из них — о вызове полицейских. Они не могли вспомнить Барабанова.

«Допросили сотрудников полиции. Сотрудники не могли вспомнить <…> Барабанова. Сказали, что, возможно, он и был», — передает слова адвоката ОВД-Инфо.

Отметим, Азара 28 мая арестовали на 15 суток за пикет в поддержку автора «Омбудсмена полиции» Владимира Воронцова, которого задержали ранее. Спецкора «Новой» признали виновным в повторном нарушении правил проведения акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). В его поддержку в Москве и Петербурге проходили одиночные пикеты. Акции в Москве проходили 28 мая, 29 мая, 30 мая, 31 мая, 1 июня, а также 5 июня. На всех акциях сотрудники полиции задерживали участников пикетов.

Напомним, экс-фигуранта «московского дела» Барабанова задержали 27 июля на акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По версии следствия, он «принимал активное участие в акции 27 июля и координировал действия протестующих в Палашевском переулке, организовывал направленное движение» протестующих на Петровском бульваре. Сам Барабанов обвинение отрицал. С 3 августа Барабанов находился в СИЗО как подозреваемый в участии в массовых беспорядках. 3 сентября следственный комитет заявил о том, что уголовное преследование Барабанова прекращено в связи с «отсутствием состава преступления».

Тверской районный суд Москвы присудил Барабанову 70 тысяч рублей в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование в рамках «московского дела». Сам Барабанов тогда требовал возместить ему 1,2 млн рублей.