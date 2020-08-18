Военные в Мали подняли мятеж и задержали нескольких высокопоставленных чиновников

Военные в пригороде столицы Мали, на армейской базе Кати в 15 километрах от Бамако, устроили мятеж, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Агентство называет это возможной попыткой государственного переворота после нескольких месяцев антиправительственных демонстраций против президента страны Ибрагима Бубакара Кейта.

По данным агентстсва AP, мятеж устроили малийские солдаты. Они задержали несколько министров и генералов – в том числе председателя парламента Мусса Тимбине и министра экономики и финансов Абдулай Даффе. Также поступает информация и об обстреле армейской базы Кати в пригороде Бамако.

Отметим, нескольких месяцев в Мали проходят антиправительственные демонстрации, на которых призывают к отставке президента Ибрагима Бубакара Кейта.

Интерфакс со ссылкой на местные СМИ сообщал, что президент, по требованию мятежников, должен 18 августа до до 14:00 по местному времени (17:00 по московскому) покинуть страну, «если не хочет силового решения проблемы». Однако, как заявили РИА-Новости источники в оппозиции Мали, связи между требованиями об отставке президента страны и мятежом военных нет. AP не удалось cвязаться с администрацией президента для получения комментариев.

Напомним, нынешний президент Мали занимает свой пост с 2013 года, он дважды переизбирался. Его предшественник Диункунде Траоре пришёл к власти в результате государственного переворота, а затем сам был свергнут в ходе протестов. В последние недели в Мали проходили акции протеста против президента и его премьера – Бубу Сиссе.