Задержанные в Башкирии экоактивисты объявили бессрочную голодовку

Защитники шихана Куштау в Башкортостане, которых в ходе протестных акций в минувшие выходные задержала полиция, объявили бессрочную голодовку в ИВС. Об этом сообщает телеграм-канал «Куштау-online», который ведут активисты.

Причиной для объявления голодовки стал визит в изолятор прокурора, который, по словам задержанных, предложил им «подписать бумагу в поддержку [главы республики] Радия Хабирова». В обмен задержанным пообещали освобождение. Подписывать бумагу никто не стал. Активисты рассчитывают, что их освободит суд.

Сколько именно человек объявили голодовку, не уточняется. Однако известно, что в ходе протестных акций были задержаны более 70 защитников Куштау. В отношении них составлены протоколы по ст. 19.1 КоАП (самоуправство) и ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского). 18 человек были приговорены Ишимбайским судом Башкортостана к штрафам, 40 — к административному аресту.

Противостояние у шихана Куштау длится с начала августа этого года. «Башкирская содовая компания» хочет сравнять гору с землей ради добычи известняка. Против выступают тысячи человек, которые указывают, что гора исторически и культурно важна для башкир, воспета в народных легендах. На стороне промышленников выступают ЧОП, полиция и Росгвардия. Несколько раз противостояние переходило в столкновения, по результатам которых обе стороны заявляли о пострадавших.

В воскресенье глава республики Радий Хабиров заявил, что приостанавливает разработку горы до момента, когда будет найден компромисс.