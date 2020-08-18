При взрыве в Сирии погиб российский генерал-майор

При взрыве самодельного взрывного устройства в Сирии погиб российский старший военный советник в звании генерал-майора. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Еще двое военнослужащих получили ранения. В каком они состоянии, министерство не уточнило.

Российская автоколонная возвращалась после гуманитарной акции. СВУ взорвалось в 15 километрах от города Дейр-эз-Зора на северо-востоке Сирии, оно было на обочине.

В июле в Сирии трое российских военных получили легкие ранения при взрыве самодельной бомбы на пути следования колонны во время совместного с Турцией патрулирования. Тогда взрыв произошел на трассе М-4 в районе населенного пункта Эриха, в южной части зоны деэскалации Идлиб.