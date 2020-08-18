Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

онлайн

Случаев в РФ — 932 493 (+ 4 748), смертей — 15 872. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 88 от 17 августа 2020

Читать номер

При взрыве в Сирии погиб российский генерал-майор

Общество395

3951
 

При взрыве самодельного взрывного устройства в Сирии погиб российский старший военный советник в звании генерал-майора. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны.  

Еще двое военнослужащих получили ранения. В каком они состоянии, министерство не уточнило. 

Российская автоколонная возвращалась после гуманитарной акции. СВУ взорвалось в 15 километрах от города Дейр-эз-Зора на северо-востоке Сирии, оно было на обочине. 

В июле в Сирии трое российских военных получили легкие ранения при взрыве самодельной бомбы на пути следования колонны во время совместного с Турцией патрулирования. Тогда взрыв произошел на трассе М-4 в районе населенного пункта Эриха, в южной части зоны деэскалации Идлиб.

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
гибель, сирия, em
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera