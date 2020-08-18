онлайн
Случаев в РФ — 932 493 (+ 4 748), смертей — 15 872. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19
Материалы
Рубрики
Темы
- «Она утонула» 20 лет назад. Трагедия АПЛ «Курск»18 материалов
- Тотальное бесправие: кто такие «опущенные»?3 материала
- Главные тексты недели12 материалов
Свежий выпуск
№ 88 от 17 августа 2020Читать номер
При взрыве в Сирии погиб российский генерал-майор
При взрыве самодельного взрывного устройства в Сирии погиб российский старший военный советник в звании генерал-майора. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны.
Еще двое военнослужащих получили ранения. В каком они состоянии, министерство не уточнило.
Российская автоколонная возвращалась после гуманитарной акции. СВУ взорвалось в 15 километрах от города Дейр-эз-Зора на северо-востоке Сирии, оно было на обочине.
В июле в Сирии трое российских военных получили легкие ранения при взрыве самодельной бомбы на пути следования колонны во время совместного с Турцией патрулирования. Тогда взрыв произошел на трассе М-4 в районе населенного пункта Эриха, в южной части зоны деэскалации Идлиб.
Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных