МВД Беларуси подтвердило смерть еще одного протестующего

Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова сообщила о гибели 19-летнего парня в результате аварии в Минске.

По ее словам, инцидент произошел 16 августа примерно в 03:20 ночи.

«На Партизанском проспекте водитель "Рено" совершил наезд на 19-летнего пешехода, который, по предварительной информации, находился на проезжей части», — рассказала она. По данным министерства, водитель другой машины, «Фольксвагена», просил уйти молодого человека с дороги на тротуар, но он этого не сделал.

В МВД заявили, что погибший «являлся участником массовых мероприятий, проходящих в Минске в последние дни». Его имя не сообщается, как и то, каким образом этот инцидент связан с протестами.

Позже «Еврорадио» выяснило, что погибшего звали Артем Паруков. Журналисты поговорили с его родственниками, и те не верят в версию о смерти парня, о которой сообщило МВД.

«В тот момент Артем ни в чем не участвовал, он просто ушел домой, — сказал «Еврорадио» двоюродный брат погибшего.— Пешеходный переход совсем рядом — почему он не пошел по нему? Мы думаем, он попал под машину, пытаясь от кого-то убежать».

До этого МВД Беларуси подтвердило гибель еще двоих участников протестов. 25-летний Александр Вихор из Гомеля скончался после задержания. Его родные рассказывали, что у него были проблемы с сердцем и требовали возбудить уголовное дело из-за смерти Вихора, подчеркивая, что мужчине вовремя не оказали медпомощь.

Второй погибший — 34-летний Александр Тарайковский из Минска. МВД утверждало, что у него в руках взорвалась граната. Однако Associated Press и «Еврорадио» публиковали кадры, на которых видно, что он упал перед силовиками после ранения в грудную клетку, в мужчину выстрелил один из омоновцев.